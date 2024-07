Emiliano Yacobitti reiteró el reclamo presupuestario para las universidades: «Es un ajuste que no tiene antecedentes»

El vicerrector de la UBA renovó el reclamo presupuestario de las universidades nacionales tras la declaración de emergencia salarial. Además cuestionó las prioridades de la administración de Javier Milei.Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), volvió a cargar contra el gobierno en relación con el presupuesto universitario. «Para que dimensionemos cual es el problema, un no-docente cuando entra a trabajar cobra 500.000 pesos. Un docente con dedicación semi-exclusiva, o sea promedio, cobra 700.00 pesos», explicó el político.

Recientemente, el Consejo Superior de la UBA declaró – por unanimidad – la emergencia salarial de sus docentes y no-docentes. En relación a esto, Yacobitti afirmó que el gobierno nacional «no toma a la educación superior como prioridad».

En diálogo con Radio 10, Yacobitti renovó el reclamo presupuestario de las universidades nacionales. Esta vez, el diputado por la UCR focalizó en la emergencia salarial que afronta la UBA: «La perdida del valor adquisitivo del salario fue del 40% en lo que va de este semestre. Es un ajuste que no tiene antecedentes en la historia desde que volvió la democracia hasta ahora para con la universidad», detalló.

«Para que dimensionemos cual es el problema, un no-docente, cuando entra a trabajar, cobra 500.000 pesos. Un docente con dedicación semi-exclusiva, o sea promedio, cobra 700.00 pesos. Un residente del hospital de clínicas, que estudio toda la carrera de medicina, que se recibió, cobra 700.00 pesos hoy», ahondó el vicerrector de la UBA.

Sobre el reclamo salarial y las prioridades del gobierno nacional, Yacobitti explicó que el problema actual no es que el personal de la UBA simplemente «pierde capacidad de ahorro». «Estamos hablando de que vos, a las personas que tienen mayor capacitación, que son los que enseñan e investigan, los estas haciendo vivir por debajo de la línea de la pobreza y les aplicaste el mayor recorte que se aplicó en toda la administración de Milei», insistió.

En esta línea, el político no fue esquivo a la comparación con el resto de recortes que realizado por la administración libertaria. Sin embargo, Yacobitti recalcó que los demás empleados estatales sufrieron un ajuste muy grande «pero que no llega al 20%. En el caso de los universitarios, es más del doble».

«Estamos partiendo de la base de una universidad que, ya de por sí, invertís mucho menos por alumno que otras universidades del mundo y obtenés resultados iguales o mejores en los rankings», explicó el vicerrector haciendo referencia al posicionamiento de la UBA en diversos rankings mundiales de calidad educativa. «Vos le podes pedir a un docente, por enseñar en la universidad pública, no tenga el sueldo que tiene en la universidad privada. Lo que vos no le podes pedir es que, por quedarse en la UBA, no pueda llegar a fin de mes, no pueda pagar en la prepaga, tenga que cambiar a su hijo de colegio», sentenció.

Fuente: Ámbito Financiero