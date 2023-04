Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera por parálisis en el puerto local

Demora de zarpada en el puerto de Mar del Plata provoca un certero comunicado de la histórica cámara que lidera el Dr. Sebastián Agliano.

Emiten duro comunicado desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera. Es en referencia a la demora en las salidas a pesca.

Con la firma del gerente de la Asociación, Dr. Sebastián Agliano y dirigido al Delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Leonardo Martín Cabrera el letrado indicó en su nota:

“Me dirijo a Ud. en mi carácter de Gerente de la ASOCIACIÓN DE EMBARCACIONES DE PESCA COSTERA Y FRESQUERA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, entidad que nuclea a más de 40 buques de firmas armadoras tradicionales de esta localidad, con el objeto de solicitarle su inmediata intervención en el conflicto habido entre el Estado Nacional y algunos de los Sindicatos Marítimos a nivel nacional (SICONARA SOMU Y CENTRO DE PATRONES).

Como es de público conocimiento (véase: https://www.lacapitalmdp.com/un-paro-de-tres-gremios-demora-la-salida-de-buques-en-el-puerto/; https://pescare.com.ar/comunicado-de-siconara para-afiliados-y-opinion-publica/;https://pescare.com.ar/despues-de-la-asamblea-el-siconara-decidio-suspender-la-zarpada-hasta-nuevo-aviso/; https://revistapuerto.com.ar/2023/04/oficiales-de-maquinas-extienden-demora-de-zarpada-hasta-el-lunes/) estas entidades han tomado medidas de acción directa mediante las cuales no permiten que la flota pesquera en su conjunto pueda zarpar y realizar sus tareas con normalidad hasta que el ESTADO NACIONAL no de visto bueno a la EXIMISION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS sobre los salarios de los trabajadores”.

“Este tipo de medida tomada en forma INTEMPESTIVA, DIRECTA Y UNILATERAL no hace más que turbar la PAZ SOCIAL, LA LIBERTAD DE TRABAJO Y PRODUCCION de más de trescientas veinte familias que en forma directa dependen de nuestras empresas FAMILIARES.

Somos las embarcaciones más pequeñas que trabajan todo el año en y para la provincia de buenos aires, no es justo, que a pesar de no existir conflicto alguno con la parte patronal SEAMOS REENES de este reclamo.

Si continuamos cediendo ante este tipo de presiones, corremos el riesgo que en aras de la ‘necesidad’ nos olvidemos que estamos en un estado de derecho y salgamos todos a cortar rutas, calles, terminales portuarias, etc.

Por todo lo expuesto solicitamos que por su intermedio solicite el CESE DE las medidas de ACCION DIRECTA realizada por los sindicatos referidos que permita la desparalización de nuestra flota.”

Debido a la nota recibida en nuestra redacción, PESCARE tomó contacto el Dr. Agliano, quien visiblemente molesto por la situación que atraviesa la flota que representa nos manifestó que “no es justo que la flota que está en Mar del Plata y en otros puertos, mientras se toman este tipo de medidas, los otros ‘juntan las monedas’ para sobrevivir. Esto no se va a resolver de esta forma. Y si se llega a resolver de esta forma, lo que va a ocurrir es que va a alentar es que cualquiera pueda tomar este tipo de acciones directas y sin conciliación por cualquier conflicto que ocurra entre Cámaras y Sindicatos. Si a mí no me gusta una norma de Prefectura… voy y paro el puerto. No me gusta una norma del Consorcio o de quien sea, en lugar de mediar, vamos y para la producción. Una locura!!!. Siempre tienen ‘la sartén por el mango’”, sostuvo sin ocultar su preocupación y malestar el gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera.