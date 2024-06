Elon Musk podría convertirse en asesor político de Trump si gana las elecciones

Donald Trump está considerando contratar al multimillonario Elon Musk como asesor político si el candidato presidencial republicano recupera la Casa Blanca en la elección de noviembre, informó el diario The Wall Street Journal.Musk, que dirige la plataforma de medios sociales X, así como SpaceX y Tesla TSLA.O, ha hablado con The Wall Street Journal sobre la forma en que podría influir en las políticas económicas y de seguridad fronteriza.El periódico también dijo que Musk informó a Trump sobre su campaña de influencia en curso destinada a convencer a poderosos líderes empresariales estadounidenses de que no apoyen al presidente demócrata Joe Biden, quien le venció en los comicios de 2020 y busca un segundo mandato.