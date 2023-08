Elecciones en Santa Cruz: el punto a punto de todo lo que hay que saber antes de votar

Este domingo Santa Cruz votará en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que es importante conocer qué votamos, tus derechos, obligaciones y cómo transcurrirá la jornada electoral. Conocé, además, cómo trabajarán los organismos, vías de comunicación disponibles y qué debemos tener en cuenta sobre las prohibiciones y el no-voto.

En el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en Santa Cruz este domingo 13 de agosto, la ciudadanía se acercará a las urnas. Un punto a punto para entender qué votamos, qué derechos tenemos y qué obligaciones nos corresponden. Además, los sitios a donde dirigirte

¿Quiénes pueden votar? Como elector o electora tenés derecho a ejercer el voto. El sufragio es universal, libre, secreto y obligatorio.

¿Qué significa? Desde los 16 años en adelante (y naturalizados, desde los 18 años) a la fecha de la elección nacional, las personas tienen el deber cívico de votar. Sin embargo, los menores de 18 años y mayores de 70 años no están obligados a hacerlo.

Breve repaso nacional

En las próximas elecciones nacionales, a desarrollarse los días 13 de agosto (PASO) y 22 de octubre (Elecciones Generales) y, en caso de segunda vuelta o ballotage el 19 de noviembre, elegiremos:

Presidente/a y vicepresidente/a

19 parlamentarios y parlamentarias del Mercosur por distrito nacional

24 parlamentarios y parlamentarias del Mercosur por distrito regional

130 diputados y diputadas nacionales en todo el país

24 senadores y senadoras nacionales en 8 provincias

En Santa Cruz, decidimos quién será:

Gobernador/a y vicegobernador/a

Diputados y diputadas provinciales por distrito y por municipio

Representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura.

En la provincia es importante recordar que estos cargos se votan por única vez y de manera definitiva, este domingo 13 de agosto.

El padrón

Para conocer dónde votas debes ingresar a https://www.padron.gob.ar, en el caso de no figurar, es importante que hagas el reclamo. Podés hacerlo por teléfono llamando a la línea gratuita 0800-999-7237. Recordá que, si te encontrás a más de 500 km de distancia del lugar donde debes votar, tenés que justificar tu no emisión de voto en la comisaría más cercana a tu domicilio.

Sobre el Registro Civil

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas indicaron que se brindará atención en los siguientes horarios y se podrán realizar los siguientes trámites:

-Sábado 12 de agosto: de 10:00 a 16:00 horas se realizan tramites de DNI/Pasaporte, como así también Deudores Alimentarios.

-Domingo 13 de agosto: de 08:00 a 18:00 horas se realiza entrega de DNI, como atención de consultas e inquietudes. Este día, además, estará abierta la oficina del Registro Civil del Centro Administrativo del barrio San Benito, sobre la calle 34, entre 13 y 17.

Las prohibiciones

Según lo comunicado por la Cámara Electoral Nacional (electoral.gob.ar), el cierre de la campaña y el inicio de la veda se producen 48 horas antes de las PASO, es decir, desde este viernes 11 de agosto.

El día de la elección y hasta tres horas después de finalizado el proceso de votación, el Código Electoral Nacional prohíbe:

-Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de la mesa receptora de votos.

-Los espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.

-Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

-Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

-A los electoras y electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

-Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

-Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

¿Qué DNI es válido?

La presentación del DNI digital que ofrece la aplicación móvil Mi Argentina no supone un documento válido para votar. Tampoco se permitirá el voto de los electores cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.

Sí se podrán presentar los siguientes formatos de documento siempre y cuando este sea el inscripto en el padrón:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta: autorizado para votar, aunque contenga la leyenda «no válido para votar»

¿Puedo votar si perdí o me robaron el DNI? Si perdiste o te robaron el DNI no podrás votar porque mediante este documento es la única forma que tendrás de acreditar tu identidad ante los fiscales y la autoridad de mesa. En este caso, deberás acudir a una sede policial para realizar una denuncia y dejar registrado el motivo por el cuál no fuiste a votar.

Sitios web y teléfonos de consulta

Padrón Electoral: https://www.padron.gob.ar/ Línea gratuita: 0800-999-7237.

Cámara Electoral Nacional: https://www.electoral.gob.ar/

Secretaría Electoral Nacional en Río Gallegos, calle Pellegrini 106 / Teléfono fijo de contacto para autoridades de mesa y consultas en general: (2966) – 420170.