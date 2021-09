Elecciones 2021. La palabra de «Kaky» González tras las PASO: «Tenemos 60 días por delante»

EL FRENTE DE TODOS SACÓ MÁS DE 40 MIL VOTOS

La lista de unidad logró una abrumadora mayoría de votos, sin embargo, no pudo hacerse del primer lugar en estas PASO, por la sumatoria de la oferta electoral de Cambiemos. Retener la banca es casi seguro, aunque no suficiente para el oficialismo, que quiere mejorar en noviembre.

El Frente de Todos jugó una elección a todo o nada y así continua rumbo a noviembre. Para la lista del oficialismo no sólo se trata de tener el ticket a las legislativas, sino de ganar. En general, a los oficialismos no les fue bien a la hora de revalidar su poderío en contexto de pandemia y ejemplos en el mundo hay de sobra. Argentina no fue la excepción ayer.

Los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias marcan que, sin dudas, Gustavo “Kaky” González fue el candidato más votado en Santa Cruz, logrando alrededor de 40 mil votos, muy por encima de Claudio Vidal, el líder del Partido SER, que semanas antes de definir las listas le dio un portazo al Frente de Todos.

Kaky González emitiendo su voto.

La decisión del dirigente petrolero hizo daño a la estructura oficialista, pero también se lo hizo a la oposición, transformándose en una suerte de hibrido político en donde convergen los enojados con el kirchnerismo, que lo consideran opositor, y los enojados con Cambiemos, que también creen que es eso.

Sin embargo, SER no sacó los pies del plato del peronismo y si hablamos de un futuro en el Congreso, este luce aliado a la banca que lidera Máximo Kirchner.

SER sí es un emergente con proyección provincial que logró desbancar de lugar de tercera fuerza a la izquierda fraccionada. Para este espacio, aunque superó el piso del 1,5%, desde ayer será un barajar y dar de nuevo. Como dato, los votos blancos y anulados fueron más que los que sacó la izquierda en la provincia.

Un dato relevante de ayer es que hubo 10.324 votos nulos. Se trata de 2 votos inválidos más que en las elecciones PASO del año 2017, cuando la provincia también eligió diputados nacionales.

Las bancas

La superioridad numérica del Frente de Todos, que desde anoche se repite como un mantra “somos la lista más votada”, no alcanza para colmar las expectativas del oficialismo, a dos años de haber reventado las urnas con las que se puso fin al gobierno de Mauricio Macri.

Con estos resultados, el Gobierno retiene su banca y Cambiemos pierde un escaño a manos de una tercera posición que ya prometió quemar puentes en el bloque oficialista de la Legislatura.

Esto es así porque en 2017 también la oposición hizo una buena elección a lo largo y ancho del país, que le permitió en Santa Cruz hacerse de dos bancas que hoy ocupan Roxana Reyes y Antonio Carambia, el hermano del intendente de Las Heras, líder de Movere, que hoy por hoy está con SER.

En tanto que la banca que retuvo Santa Cruz es la que ganó Pablo González y que actualmente ocupa Jorge Verón.

Todo en 60 días

Los precandidatos del Frente de Todos, Gustavo “Kaky” González y Moira Lanesan, obtuvieron un 26% de los votos, que totalizaron más de 40 mil sufragios, y entendiendo que esta performance puede mejorar en los próximos dos meses, el intendente de Puerto Deseado pidió anoche “no bajar los brazos”.

“Cuando llegamos a algunas localidades, había gente que no nos conocía. Y ahora estamos en carrera y ese fue un esfuerzo de todos ustedes. Para mí es un día especial que vivo con mucha alegría y satisfacción. No bajemos los brazos. La militancia tiene que seguir activa, tenemos que volver con los bombos y con la mística de trabajar, militar y recorrer todos los barrios”, agregó.

Desde 2005 no ganamos una lección de medio término:

“Tenemos por delante casi 60 días en donde vamos a hablar con los vecinos y vecinas contándoles que esta es la mejor opción para representar a Santa Cruz. El orgullo de verla a Cristina (Kirchner) venir a votar y poner nuestro voto es la satisfacción más grande que tenemos, como al igual que lo ha hecho cada compañero y cada vecino y vecina”, afirmó

“El esfuerzo que vamos a hacer va a ser mayor que el hecho hasta el momento. Nosotros tenemos que ir con las ideas y con las ganas de trabajar por Santa Cruz”, continuó.

González dijo estar “feliz porque desde 2005 no ganábamos una elección de medio término en Puerto Deseado. Así hemos arrasado en muchas localidades y hoy en Río Gallegos, de la tierra de donde salió Néstor, Cristina y Máximo, ser los candidatos más votados nos tiene que llenar de orgullo”, reflexionó Gustavo “Kaky” González, marcando que “para el 14 de noviembre vamos a sacar el doble de votos que hoy sacamos en esta elección. Ya somos oficialmente candidatos y candidatas a diputados nacionales”.

Autocrítica

Y es cierto. Por lo general, las elecciones de medio término son, en esencia, la chance de quienes, sin la presión de elegir quien los gobierna, eligen darles una oportunidad a candidaturas sobre las que depositan menos expectativas. Pero a esa idea se suman la pandemia y sus consecuencias, el desinterés y el factor económico sobre el cual el Gobierno tiene la responsabilidad. Como fuera, los votos se celebran porque son la prueba cabal que la democracia está viva.

Sabemos interpretar el pensamiento de la gente

Grasso admitió que “no fue la elección que esperábamos” y dijo que es preciso “entender el pedido de la gente. Nosotros somos soberanos, sabemos bien interpretar el pensamiento de la gente que no nos acompañó y vamos a ver qué podemos hacer para convencerla”.

La autocrítica de Grasso no es menor, porque se trata del intendente que, dentro del grupo de intendentes que bancó la lista, se la puso al hombro.

“Hay cosas que tenemos que corregir y eso tenemos que hablarlo puertas adentro. Queremos ganar, nunca nos conformamos con esto, entendemos el pedido de la gente, la situación de la pandemia, entendemos la situación financiera, entendemos cada uno de los mecanismos que fueron adversos todo este tiempo y por supuesto que vamos a redoblar los esfuerzos para que la gente esté mejor y feliz”, insistió el intendente de Río Gallegos, que logró que su candidata y actual secretaria de Comercio, Moira Lanesan, estuviera segunda en la lista.

En declaraciones a La Opinión Austral, Lanesan Sancho, que anoche recibió un fuerte apoyo del arco político del Frente de Todos, dijo que la elección era “positiva”, por tratarse de la lista más votada en Santa Cruz. Pidió redoblar los esfuerzos y trabajar para mejorar de cara a noviembre.

Lo cierto es que con este resultado ella no ingresaría por una banca a menos que el espacio logre aumentar considerablemente su performance, ya que, aun si González no asumiera, su lugar debe ser ocupado por alguien del mismo género, en este caso Carlos Aparicio.

Los tres a la final

Con la sumatoria de votos, Cambiemos sacó poco más de 58 mil votos en Santa Cruz, 18 mil más que el FDT, mientras que SER logró 35.500 sufragios.

Tampoco es la elección que pretendía el partido de Vidal y el hecho de no saber fehacientemente qué expectativas encierra ese universo de votantes hace difícil para las dos fuerzas mayoritarias articular un discurso para convencer y recuperar terreno.

También es cierto que las PAASO se dieron sobre un terreno de incertidumbre sembrado por la falta de interés que avizoraba este domingo, sin embargo, la jornada cerró a nivel país con un 67% de participación de votantes.

Es decir que en medio de una pandemia como ninguna otra, la participación fue levemente menor que en las elecciones PASO de 2017, cuando se registró un 72,3%, o la de 74,9% de 2015. Si bien pensar en una concurrencia del 100% es una quimera, el foco de los espacios debiera estar puesto en aumentar los electores para noviembre

Fuente: La Opinion Austral