El volcán Monte Lewotobi Laki-laki de Indonesia entró en erupción

El volcán Monte Lewotobi Laki-laki en la provincia de Nusa Tenggara Oriental de Indonesia entró en erupción este miércoles, arrojando una columna de ceniza de hasta cinco kilómetros de altura y provocando la máxima alerta de aviación, informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos del país.

El volcán, ubicado en la isla de Flores, envió espesas nubes de ceniza gris que se desplazaron hacia el oeste y noroeste del cráter.

Se emitió un Aviso del Observatorio de Volcanes para la Aviación en el nivel rojo, la advertencia más alta, prohibiendo los vuelos por debajo de los 6.000 metros cerca del volcán.

También se recomendó a las aerolíneas que anticiparan posibles interrupciones causadas por la ceniza volcánica, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Las autoridades advirtieron a las comunidades en las laderas del volcán, así como a los turistas y visitantes, que no realicen ninguna actividad en un radio de seis kilómetros del cráter.

También advirtieron sobre posibles inundaciones de lava a lo largo de los ríos que se originan en la cima durante las fuertes lluvias, en un país con 127 volcanes activos.

Se recomendó a los residentes de las zonas afectadas por la caída de ceniza que usaran mascarillas o se cubrieran la nariz y la boca para protegerse de las infecciones respiratorias.

