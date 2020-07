El SOMU y las cámaras acataron la conciliación obligatoria

El gremio se comprometió a no impedir la salida de los buques ni bloquear las descargas ni la carga de combustible y los empresarios a ir sacando los barcos aunque no quedó explicitado que fueran los tangoneros. Hoy vuelven a reunirse para discutir números.

Tras una reunión virtual de más de dos horas el SOMU y las cámaras empresarias CAPECA, CAPIP y CEPA se comprometieron a acatar la conciliación obligatoria. El gremio debe garantizar la zarpada de los buques, la descarga y la carga de combustibles. Los empresarios deben sacar los buques congeladores, aunque no se especificó a qué especie. La conciliación retrotrae la situación al estado anterior al conflicto, cuando las empresas aducían que no podían salir a pescar con los buques congeladores tangoneros porque no daban los costos. Hoy se reúnen nuevamente a instancias del Ministerio de Trabajo para discutir números, tanto sobre los valores fijos como los de producción. Se habla de flexibilizar la propuesta empresaria pero existen dudas sobre la aceptación que tendrá en el sector gremial.

El compromiso asumido por la conducción del SOMU ante las autoridades laborales da por terminado el paro. Si logran el apoyo de las bases, la actividad en los muelles a partir de hoy debiera ser normal.

Desde el Ministerio de Trabajo, durante el encuentro, aclararon que esto implica que no se puede obstaculizar la salida de los barcos fresqueros o congeladores, ni impedir las descargas ni el traslado de la mercadería mediante la acción conjunta con otros sindicatos, como el de Camioneros que brindó apoyo a las medidas de fuerza en las últimas jornadas.

Las empresas se comprometieron a ir sacando los barcos que estén listos para zarpar, tanto fresqueros como congeladores pero no se explicitó si esto comprendía a los buques tangoneros congeladores. Desde el SOMU solicitaron que se dejara aclarado que la medida alcanzaba expresamente a estos buques pero desde el Ministerio de Trabajo no lo consideraron apropiado.

Los funcionarios de la cartera laboral señalaron que las partes están en conocimiento de lo que representa no cumplir con la Disposición dictada por este Ministerio y que el solo hecho de comprometerse a acatar la conciliación, implica retrotraer la situación a la instancia anterior a que se desatara el conflicto.

El punto crítico está dado precisamente por esas circunstancias, dado que las empresas decidieron no despachar los buques tangoneros argumentando que no le dan los costos. Desde el sector empresario entienden que no pueden obligarlos a pescar a pérdida y por el momento lo más probable es que activen el resto de la flota que estas empresas integradas tienen, mientras se define la situación con el SOMU.

Hoy se volverán a reunir con el Ministerio de Trabajo al mediodía y el objetivo planteado es discutir los números, tanto los valores fijos que componen el sueldo como los variables atados a la producción. Desde el sector empresario han dejado ver que están dispuestos establecer un acuerdo solo por este año y sujeto a modificación si el precio del langostino aumenta.

Si bien las cámaras empresarias se mantienen firmes en la rebaja del 40% del valor de referencia, algunas empresas contemplan la posibilidad de flexibilizar ese porcentaje. Ahora habrá que ver si el SOMU está dispuesto a aceptar una baja aunque fuere inferior a la propuesta inicialmente.

El día de hoy será clave para reencauzar las negociaciones a través del diálogo y buscar la mejor alternativa para los tres mil marineros de la flota tangonera que esperan una solución para recomponer, al menos parcialmente a esta altura, su situación económica. El resultado depende de la buena predisposición de las partes para negociar.

