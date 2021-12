El Registro Civil de Santa Cruz inscribirá el acta de presunción de defunción de un tripulante del ARA San Juan

Se trata de Fernando Ariel Mendoza, uno de los 44 tripulante desaparecidos en la tragedia del ARA San Juan en el año 2017. Siendo el primero, es un hecho histórico tanto para la provincia de Santa Cruz como para el resto del país.



Este miércoles en el Registro Civil de Río Gallegos se llevó a cabo la inscripción del acta de presunción de defunción de uno de los tripulantes del ARA San Juan, siendo un hecho de gran importancia tanto para la provincia como el resto del país porque es el primer caso hasta el momento.

La tragedia del ARA San Juan se produjo cuando el 15 de noviembre de 2017, el submarino desapareció con 44 personas a bordo en el mar Argentino. Hasta el día de hoy, los cuerpos de los tripulantes no han sido encontrados.

Ariel Pincheira, director general del Registro Civil indicó: “Acá en el Registro Civil se realizará la inscripción del acta de presunción de defunción de uno de los tripulantes del ARA San Juan ya que el oficio judicial llegó el día martes desde la ciudad de Mar del Plata”.

“La verdad es que son situaciones encontradas porque, por un lado, lleva tranquilidad las familias y por el otro, es una situación lamentable, pero al ser la primera inscripción seguramente seguirán ocurriendo algunas más”, manifestó.

Asimismo, el director general del Registro Civil agregó que esta acción se concretó desde una presentación que se realizó en el juzgado de Mar del Plata. “Se estuvo viendo desde donde se planteaba el tema de la jurisdicción, a quién iba a corresponder por el lugar en donde fue encontrado el submarino. Es por ello que esto es algo muy importante, dado que se podrá dejarlo plasmado en los libros del registro de esta provincia”.

Cambio de nombre

Por otro lado, Pincheira se refirió al caso Matías Malbran, quien cambió su nombre femenino por uno masculino, pero no de género. Al respecto, precisó: “Desde el Registro Civil cuando tuvimos el caso, se vio la situación que se presentaba y la ley nos dice que el cambio de nombre tiene que ir por una vía judicial. Lo que quería realizar Matías era cambiar su nombre, pero no su sexo, lo que establece la ley es que para realizar eso se debe modificar su sexo y nombre. Administrativamente no se podía realizar porque la ley no nos amparaba en esta cuestión. Por eso, se realizó una presentación por medio de la Dra. Laura de Julia en el juzgado acompañando a la familia en el mes de septiembre”.

Finalmente, Ariel Pincheira declaró: “Fue un caso inédito en todo el país porque no hay registro alguno de este tipo de situaciones, por eso estamos muy contentos de que se haya podido realizar dentro de la Ley de Identidad de Género en la provincia de Santa Cruz.

