El proyecto del Presupuesto 2021 será analizado en las comisiones parlamentarias

La iniciativa lleva el número 637/20 y fue enviada por el Poder Ejecutivo Provincial. El proyecto tomó estado parlamentario y será estudiado en las comisiones. También sancionaron la ley que establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo Provincial, de presentar trimestralmente ante la Honorable Cámara de Diputados un informe de gestión de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados y sociedades del Estado, en Sesión extraordinaria.

Presidia por el Vicepresidente 1° de la Honorable Cámara de Diputados, diputado José Bodlovic se desarrolló la 13 sesión ordinaria del presente periodo parlamentario. Dentro del punto de ingreso de iniciativas, ingresó el proyecto 637/20 que corresponde al Presupuesto General 2021 de la provincia y fue girado a las comisiones de Presupuesto Hacienda y Legislación General.

En el turno de homenajes el diputado Miñones y la diputada Laura Hindie recordaron el aniversario del fallecimiento del 1° Intendente de El Chaltén Raúl Andrade, el diputado Eloy Echazú recordó el aniversario del fallecimiento del Ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner, el diputado Roquel destacó el 37° aniversario de la democracia en la República Argentina, la diputada Nadia Ricci destacó el natalicio de Héctor Roquel conmemorado el pasado 28 de octubre, la ley de cupo femenino. El diputado Mazú adhirió a los homenajes anteriores y destacó el 17 de noviembre fecha en que se celebra el Día del Militante. Por su parte el diputado Arabel también adhirió y destacó el día de parques nacionales, el día del empleado municipal, el día del voto femenino, homenaje a los padres del Intendente Héctor Belloni y finalmente la diputada Liliana Toro destacó el aniversario de la localidad de Caleta Olivia.

A continuación, de acuerdo al temario sancionaron la ley que instituye un nuevo escudo para la localidad de Tres Lagos al igual que la ley que modifica la norma 3485 (ley impositiva). Además aprobaron la ley que instituye en Santa Cruz el ejercicio de técnicos en emergencias médicas y trauma pre-hospitalaria. El mismo tratamiento recibió la ley que establece el Día Provincial del Hip Hop.

Luego aceptaron el veto y texto Alternativo para los artículos 1 y 4 de la Ley 3708, sancionada por la Honorable cámara de Diputados con fecha 27 de agosto de 2020, propuesto mediante Decreto Nº 1137/2020.



Pedido de tratamiento conjunto de proyectos

A continuación a pedido y por acuerdo de ambos bloques parlamentarios trataron y aprobaron en forma conjunta un paquete de proyectos entre los que se encuentra la resolución que requiere al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, que analice la factibilidad de crear en el ámbito de la Secretaría de Pesca dependiente de ese organismo una Subsecretaría de Pesca Continental “Zona Noroeste” con sede en la localidad de Los Antiguos; la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que reglamente las leyes N° 3.441 de Promoción y concientización social sobre la prevención y detección de la deficiencia de Vitamina D y, N° 3.572 de Tratamiento de Hipovitaminosis D. También un pedido al Ministerio de Salud y Ambiente para que analice la factibilidad de incorporar como prestación a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales, la cobertura del 100% (cien por ciento) de los gastos que origine la detección, tratamiento, control y seguimiento de patologías derivadas de la insuficiencia o deficiencia de Vitamina D.

En este tratamiento conjunto aprobaron la resolución que reconoce y felicita “La tercer competencia Robótica” organizada por Robótica Patagónica y Zimatech. Declararon de interés provincial la realización de la “VIII Edición del Festival de Aves Playeras de Río Gallegos”. También sancionaron la solicitud al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación analice la posibilidad de dar pronto tratamiento y resolución favorable para la inmediata puesta en funcionamiento del “Plan Nacional para la Conservación de las Aves Playeras Migratorias en Argentina”. Luego sancionaron la solicitud a legisladores del Congreso Nacional en general y los representantes de la Provincia de Santa Cruz en particular que promuevan los consensos necesarios para el pronto tratamiento unificado de la gran cantidad de iniciativas presentadas por los legisladores de todos los bloques parlamentarios en ambas cámaras que establecen la necesidad de contar con una ley que fije los Presupuestos Mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica, uso racional y sostenible de los Humedales.

En este paquete de proyectos también sancionaron un pedido al Consejo Provincial de Educación para que informe a esta Honorable Cámara de Diputados, la situación actual de la obra del Jardín iniciado en el plan nacional 3000 jardines de infantes y cuál será el plan fijado para la puesta en marcha de dicha obra, en la localidad de Gobernador Gregores. El mismo tratamiento tuvo la solicitud a la Empresa de Servicios Públicos S.E. que garantice el suministro de agua potable domiciliaria, en la localidad de Gobernador Gregores.

Además aprobaron el pedido al Ministerio de Salud y Ambiente para que cree un registro de voluntarios orientado a estudiantes de enfermería, medicina y TEM (paramédicos) que deseen colaborar con pacientes que hayan contraído el virus covid19 y otro para personas que colaboren con la logística y aplicación de la vacuna contra dicho virus. En el mismo sentido expresaron el reconocimiento a Don. José Carlos Fernández, cariñosamente apodado “Pepe” piloto del Aeroclub por 49 años, acumulando 2400 (Dos mil cuatrocientas) horas de vuelo, hoy con sus jóvenes 95 años de edad, ha sabido ganarse el cariño y afecto de los vecinos de Puerto Santa Cruz por su vocación de servicio e incansable trabajo realizado en el Aeroclub de esa localidad.

Igualmente sancionaron una solicitud al Ministerio de Salud y Ambiente para que informe sobre los hechos ocurridos e instruya las actuaciones administrativas correspondientes en relación con los casos detectados de contagios por Covid19, en el personal de la empresa Cerro Vanguardia S.A. En este sentido sancionaron un pedido al Ministerio de salud para que evalúe la posibilidad de gestionar la adquisición de un Resonador Magnético Nuclear (RMN), para ser destinado al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral. Seguidamente reconocieron y felicitaron a los trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Cruz en virtud de conmemorarse el día 8 de Noviembre el Aniversario de la creación de la “Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina”.

De Interés Provincial

Declararon de interés provincial el encuentro artístico que en el marco del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” organiza la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA – UARG); el Seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la amistad social”; el Primer Congreso Nacional e Internacional sobre Género, Juventud y Diversidad organizado por la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CO.NA.M.); el XXIº Festival Guitarras del Mundo que se llevara a cabo del 9 al 22 de noviembre del 2020 de manera digital, en diversos formatos para plataformas, redes y canales; el Primer Parlamento Territorial “Cuidar en Igualdad. Necesidad, Derecho y Trabajo” llevado a cabo el pasado 31 de octubre e impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; la “26°Feria Provincial del Libro de Santa Cruz-Edición Virtual”;

Beneplácito

En este tratamiento conjunto también manifestaron el beneplácito por la implementación, en la localidad de El Calafate, del Ingreso Familiar de Emergencia Municipal (IFEM); por el 15° aniversario de la vigencia de la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por la Sanción de la ley N° 27.573, que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus; por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, y su reconocimiento a las acciones implementadas por el Presidente de la Nación Dr. Alberto Ángel Fernández en la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid, que la Argentina está en condiciones de recibir unas 25 millones de dosis de la vacuna; por el anuncio de la creación de 300 Centros de Desarrollo Infantil expresado por el Presidente de la Nación Alberto Fernández el pasado 4 de noviembre; por la Primera Movilización Virtual en conmemoración del “Día Provincial del Respeto a la Diversidad Sexual e Identidad de Género” celebrado el pasado 8 de noviembre y por el “106 ANIVERSARIO DE LA E.P.P. N° 6 “ISLA PAVÓN” de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, institución creada el día 7 de Noviembre de 1914, y congratular a toda la comunidad educativa por su dedicación, vocación y compromiso

Tratamiento individual de iniciativas

En forma individual trataron el proyecto 569/20 que no tuvo la mayoría necesaria y fue enviado al archivo. Aprobaron el pedido de autorización de los protocolos correspondientes para la reapertura del Parque Nacional Patagonia Portal La Ascensión. En el mismo sentido sancionaron el pedido al Poder Ejecutivo para que incorpore en el Presupuesto de Gastos y Recursos del Ejercicio Fiscal del 2021, maquinarias destinadas a la actividad productiva agraria, las cuales serán destinadas al área del Consejo Agrario de la localidad de Los Antiguos.

A continuación aprobaron la resolución que solicita al Ministerio de Salud y Ambiente que modifique los protocolos de funcionamiento, recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad para el desarrollo de actividades relacionadas a la prospección, exploración y explotación minera de todos los yacimientos mineros de Santa Cruz. Trataron los proyectos 590/20, 591/20 y 595/20 que no tuvieron la mayoría necesaria y fueron enviados al archivo.

Seguidamente sancionaron la resolución que pide al Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y Ambiente, que reglamente y dé efectivo cumplimiento a la Ley N° 3.594,que adhiere a la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio, sancionada en el año 2018. Luego, manifestaron el beneplácito por la modificación del artículo N° 44 (incisos t, u, v,) de la ley 26061, de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, que apunta a crear interfaces de tecnología gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes

A continuación trataron los proyectos 628 y 629/20 que no tuvieron la mayoría necesaria y fueron enviados al archivo. Por otra parte, sancionaron la resolución que pide a la Jefatura de Gabinete de Ministros que, a través de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, instruya la realización de estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para el emplazamiento de la localidad de Tucu Tucu, orientada al desarrollo turístico y fomento del desarrollo local.

Además sancionaron por unanimidad la declaración que manifiesta el beneplácito por la conmemoración de los 200 años del Primer Izamiento de la Bandera Nacional en las Islas Malvinas cumplidos el pasado 6 de noviembre, ratificando nuestra inclaudicable soberanía sobre ese suelo, y expresando nuestro reconocimiento y admiración por todos nuestros Héroes Malvinenses.

Finalmente sancionaron la ley que establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo Provincial, de presentar trimestralmente ante la Honorable Cámara de Diputados un informe de gestión de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados y sociedades del Estado, en Sesión extraordinaria, que deberá ser pública, cuyas fechas serán fijadas por el Cuerpo Legislativo en Sesión Preparatoria. El primer informe de gestión deberá ser presentado transcurridos tres meses del mensaje previsto en el inciso 8 del artículo 119 de la Constitución Provincial. La elaboración y presentación de este informe trimestral estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Fuente: Prensa Gobierno SC