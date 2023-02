El presidente y las expectativas por la “Vaca Muerta” de Santa Cruz

“Estamos estudiando si hay un yacimiento parecido a Vaca Muerta en el norte de Santa Cruz”, indicó Alberto Fernández en el marco de las obras de expansión de la Central Térmica Ensenada. Por qué genera tanta expectativa la roca madre D-129 en el Golfo San Jorge.

Fuente: La Opinión Austral

En el acto de inauguración de las obras de expansión de la Central Térmica Ensenada Barragán, en el partido bonaerense de Ensenada, el presidente Alberto Fernández se refirió a las expectativas que generan algunos yacimientos en la Patagonia, entre ellos el de la formación D-129 en la Cuenca del Golfo San Jorge .

Acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royon; el intendente local, Mario Secco, y los presidentes de YPF y de Pampa Energía, Pablo González y Marcelo Mindlin respectivamente -las dos empresas involucradas en el proyecto-, se refirió al potencial del país en materia energética, fundamentalmente en el extremo sur de Argentina.

“La energía tiene un valor significativo en el presente”, manifestó el mandatario nacional y agregó: “Hoy está faltando y es muy cara”, dijo y habló de que durante los años de Cristina Fernández como presidenta, YPF detectó el yacimiento de Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas no convencional del mundo, con lo cual “nos garantizarnos ese gas para todos los argentinos y que podemos dar mucho gas a distintas regiones del mundo porque tenemos un excedente”.

Sin embargo, aclaró que de nada servía tener ese gas bajo la tierra “si no impulsábamos que alguien lo extrajera y también si no mejorábamos el transporte de ese gas a las regiones que el país necesitaba, incluyendo los puertos donde el gas, una vez licuado, puede ser transportado en barco. Nos pusimos en la cabeza que esa debe ser una prioridad”, destacó.

Pero sobre esas expectativas, Alberto -mirando al presidente de YPF Pablo González- indicó: “Estamos estudiando si hay un yacimiento parecido a Vaca Muerta en el norte de Santa Cruz”, al referirse a esa roca madre de la Cuenca del Golfo San Jorge. “Pero además tenemos gas convencional en toda la Patagonia y en la Tierra del Fuego; tenemos una gran oportunidad para hacer una Argentina más igualitaria, porque de eso se trata la justicia social”, enfatizó el presidente.

De qué habló el presidente

Meses atrás, el Multimedios La Opinión dio a conocer la importancia de la producción no convencional de hidrocarburos que viene ganando terreno por sobre el convencional. De hecho, durante 2022 hubo meses en los que el gas de los pozos de fractura fue muy superior al que se extrajo de los campos convencionales.

Así como todos hoy destacan la importancia estratégica que tendrá el país con el yacimiento Vaca Muerta, no menos cierto es que hay grandes posibilidades que tanto el sur de Chubut como el norte de Santa Cruz (yacimientos de YPF), como la Cuenca Austral (yacimientos de CGC), puedan convertirse en otros enclaves del producto de no convencional, no menos importantes que el de la cuenca neuquina.