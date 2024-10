El Municipio de Río Gallegos construirá un Centro de Interpretación en la Reserva Natural “Mata Verde”

La obra prevé una inversión de $346.447.196, que se realizará con fondos propios del municipio y durará 6 meses. Según indicaron desde la comuna, se busca generar un espacio para la comunidad y un punto estratégico para el turismo. «Queremos seguir poniendo en valor toda nuestra potencialidad, para que Río Gallegos deje de ser una ciudad de paso», afirmó el jefe de Gabinete, Diego Robles. Este martes, se realizó el acto de presentación de la obra del nuevo Centro de Interpretación Flora y Fauna en la Reserva Natural “Mata Verde”, que se construirá en el predio Exstartel en la ciudad de Río Gallegos. El proyecto de la Municipalidad contempla la construcción de domos que permitan una mayor interacción y aprehensión del paisaje.

La obra prevé una inversión de $346.447,196,00, que se realizará con fondos propios del municipio y durará 6 meses. Según indicaron desde la comuna, se busca generar un espacio para la comunidad y un punto estratégico para el turismo.

La presentación del proyecto se realizó en la sede de la Secretaría de Turismo de Río Gallegos. La titular del área, Mercedes Neil, destacó el anuncio que apunta, entre otras cosas, a desarrollar el ecoturismo en el sistema de reservas urbanas de la ciudad.

“Es un día importante para nosotros. Venimos trabajando mucho para desarrollar una política turística para hacer una destino consolidado y elegido a nivel país y a nivel internacional“, expresó la funcionaria.

Y agregó: “Estos espacios que vamos a generar vienen de la mano de la decisión del intendente Pablo Grasso de generar puestos de trabajo para el turismo, pero también para que disfruten todos nuestros vecinos. Muchas veces se desconoce que tenemos un sistema de reservas urbanas y nosotros lo utilizamos como un recurso turístico”.

“La verdad para nosotros es muy importante, porque es una oportunidad más para darnos a conocer y también es el trabajo para que los vecinos y vecinas puedan conocer un poco más todo lo que tiene Río Gallegos”, aseveró.

Por su parte, la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de Río Gallegos, Natalia Quiroz, aseguró que “estas políticas que se han tomado en base a cuidar el ambiente de nuestra ciudad, vienen de la mano de un montón de programas que nos ayudan todos los días”.

“Esta obra se hace totalmente con fondos propios, con fondos municipales, sin colaboración del Estado nacional, que estas obras la ve como un gasto que no vale la pena, sin un Gobierno provincial, que esto lo ve como algo que Río Gallegos no necesita. Para nosotros, la verdad que poder seguir haciendo cosas como estas, seguir en ese camino de no resignar el crecimiento de la ciudad, nos llena de orgullo, nos da más ganas y más fuerza cuando la comunidad nos acompaña para seguir tratando de tener esa mejor ciudad que todos queremos y seguir mejorando la calidad de vida de todos los habitantes. Nosotros trabamos para cambiar la realidad de la gente”, concluyó.

Fuente: La Opinión Austral