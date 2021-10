“El Modelo De Juntos Por El Cambio Es Precarizar El Trabajo Y Llevarse Nuestros Recursos A Buenos Aires”

osé Dante Llugdar, Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, señaló más conclusiones que ha dejado la visita del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la ciudad Comodoro Rivadavia -Chubut- y el mensaje de esperanza que se transmite con sus palabras respaldado por la dirigencia gremial para trasladarlo a los Trabajadores y a la comunidad, para apelar a la memoria y recordar lo difíciles que han sido los cuatro años de macrismo para la clase obrera y las economías regionales.

El dirigente sindical enfatizó que le preocupan y mucho los cuestionamientos sobre la gente que accede a planes sociales, ya que para ellos representa tal vez la única la posibilidad de acceder a un recurso básico. “Seguramente haya cuestiones por resolver o corregir, pero hay cuestiones básicas como un programa alimentario, porque pasamos una pandemia de ya casi dos años”, expresó.

En tal sentido, indicó que “no hay que olvidarse cuando el señor Mauricio Macri junto con todos los radicales y la gente de Cambiemos, aprobaban que bajen todos los recursos a distintas empresas internacionales, por eso es inadmisible que nos pasemos factura entre nosotros porque hay planes o ayudas sociales. No es así, no nos equivoquemos”, al tiempo que subrayó que “estas cosas se tienen que valorar porque durante esos cuatro años se han cerrado una enorme cantidad de PyMEs por mes, por ejemplo”.

“Vamos a tener que trabajar en un ‘ayuda memoria’. No nos olvidemos de los Trabajadores Petroleros y de otros sectores, cuando han tratado de avanzar sobre los beneficios que obtuvimos sobre el impuesto a las Ganancias. Todo eso lo hicieron desde el Gobierno de Cambiemos y no hay que olvidarlo. Esto nos llama la atención y debemos trabajar para hacer un refresco de memoria”, determinó Llugdar.

En diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, el líder sindicalista puntualizó que esto va más allá de la deuda que tomaron, y responde al modelo de país que están buscando desde Juntos por el Cambio: “que se pregunten todos los dirigentes que se están postulando, hacia donde se dirigieron los recursos que generamos los patagónicos; que digan dónde fueron a parar: a Capital Federal, mientras Comodoro Rivadavia estaba tapado por el barro”, aseveró.

“Desde la capital de la provincia, empezando por Capital Federal, me pregunto qué recurso le bajaron a Comodoro, porque al cabo de dos años, invirtieron miles de millones en Capital Federal. Ese es el modelo de país que quiere la gente de Cambiemos, la realidad de lo que van a proponer. Sino, que difundan lo que dicen los Diputados, qué quieren presentar como Ley o como proyecto, con seguridad que no quieren ir por la Ley de Hidrocarburos, sino que quieren flexibilizar, precarizar el trabajo; hacer lo que dijo la señora ‘Lilita’ Carrió, que no coincidía en lo que tenía que pagarle a una Trabajadora que realizó tareas en su casa particular. Eso habla a las claras de para dónde apuntan, y coincido en que realmente hay que tener valor para decirlo públicamente. Y así pasa con todos los diputados de su espacio”, analizó.

En ese marco, consideró que “hay cosas que la gente no las sabía, eso es también es cierto. Nosotros no les llevábamos el mensaje a nuestros compañeros por distintas cuestiones y lo dijo el Intendente (de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque) el domingo en el Día de la Madre, en el acto por el Día de la Lealtad: que lo que pasó, pasó; y que nuestra gente, Trabajadores y familia, debemos tomar conciencia de cuál modelo de país queremos, si es aquel donde tengamos empleo y en el que vivamos dignamente, u otro donde haya un solo sector que sea Capital Federal, y lo demás no exista”.

La generosidad de Comodoro

Por otra parte, Llugdar argumentó que “transcurrieron dos años y lo que rescato es que más allá de las obras y lo que bajaron para la provincia, se valoró y estaba esperando que así fuera que para nosotros en Comodoro Rivadavia fueron muy pocos los sectores que pararon o dejaron de trabajar en la Pandemia”.

“En primer lugar está la gente de Salud, que en ningún momento detuvo su actividad y fueron los que nos atendieron, después los que seguimos somos nosotros en los Yacimientos, porque sin energía es lógico que los hospitales no pueden funcionar, algo que tampoco puede ser posible si alguien no trae los elementos, como la gente de Transporte. Entonces, hay un conjunto de cosas que se dieron para que Comodoro en ningún momento cerrara sus puertas, siendo que hubo otras provincias a las que no podías entrar si no tenías los estudios de Covid previamente”, destacó.

El titular de Petroleros Jerárquicos remarcó que “Comodoro nunca cerró sus puertas más allá del costó que se pagó, entonces creemos que realmente merecemos un respeto tanto como el personal de Salud, el Intendente, los ministros y todos aquellos que trabajaron en cuidar a la gente. Por eso una valora todo lo que se hizo y, ahora, tenemos que mirar para adelante sin descuidar el presente”.

Fuente: depetroleo.com