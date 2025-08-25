“El llamado más riesgoso de mi vida”: el fotógrafo argentino que irá con Greta Thunberg en una misión a Gaza

Nicolás Marín se sumará a una flotilla humanitaria que busca llegar a Gaza. La misión, liderada por Greta Thunberg, llevará alimentos y remedios.

Un fotógrafo argentino viajará a la nueva misión que liderará la activista sueca, Greta Thunberg, cuyo objetivo es llegar a Gaza con alimentos e insumos médicos.

Nicolás Marín, de 25 años, profesional de la fotografía y galardonado en 2023 como el mejor captador de imágenes de la en el mundo, confesó que acometerá la misión con cierto temor.

“Qué dificil”, reflexionó cuando presentó un video de la situación en Gaza en su cuenta de Instagram, donde suspira profundamente e informa: “Es que finalmente decidí ir”.

“Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, afirmó mientras se ve un video de cómo el fuego explota en el enclave.

Entrevistdo por el sitio Newsweek Argentina, Nicolás Martín añadió: “Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”.

“No sé de dónde voy a sacar la fuerza para hacer esto, pero realmente me siento preparado. Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia rumbo a Gaza y no lo hago solo, sino que acompañaré a la gran Greta Thunberg”, destacó.

Informó que en total irán 55 barcos “para poder acercar alimentos e insumos médicos a la población que más lo necesita”.

Aclaró que no puede “contar más de la misión”, pero pidió que no dejen solos a los expedicionarios.

“Vamos a pasar por un montón de momentos difíciles. Con 25 años realmente es muy difícil poder procesar toda esta información”, admitió.

Estimó que las 55 embaraciones saldrán desde España y estiman llegar a Gaza el próximo 13 de septiembre, dos días antes de su cumpleaños, el 15.

Además de Nicolás Martín, se embarcarán decenas de activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y expertos en derecho, de 44 nacionalidades, en una expedición que durará alrededor de 25 días.

Una vez en Barcelona, todos recibirán un entrenamiento de cuatro días enfocado en supervivencia de no violencia para saber cómo actuar ante los soldados de la Guardia Costera de Israel.

El objetivo final es poder pasar el cerco marítimo y dejar en Gaza los alimentos y medicamentos para los civiles.

Nicolás Marín nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero en la actualidad vive en el barrio porteño de Caballito.

Su pico de popularidad se dio en 2023 cuando fue elegido como el mejor fotógrafo de naturaleza del mundo en el concurso Environmental Photographer of the Year.

Martín, también Embajador de Buena Voluntad de la ONU, ya fue a las Islas Malvinas con olas de 15 metros de altura, al Polo Norte y a los mares de Noruega y Finlandia.

Fuente: Noticias Argentinas