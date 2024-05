El Instituto Balseiro cumplió 69 años en un clima de preocupación

Con la primera nevada en las altas cumbres de las montañas barilochenses, este 22 de abril se cumplió el aniversario nro. 69 del convenio de creación del Instituto Balseiro. Esta institución de educación pública ya vio egresar a más de 3 mil profesionales de física e ingeniería nuclear, mecánica y en telecomunicaciones que han generado un importante aporte al desarrollo del país.

Fuente: Área de Comunicación del Instituto Balseiro

A pocos días del egreso de la novena promoción de Ingeniería en Telecomunicaciones, cuyo acto fue el viernes pasado, este lunes 22 de abril el Instituto Balseiro cumplió 69 años desde la firma de su convenio de creación. Sus aulas, en un día otoñal que ya pintó de blanco las cumbres del Catedral, López, Goye y otros cerros que rodean su campus, están llenas de fórmulas, preguntas y curiosidad.

El convenio de creación fue firmado el 22 de abril de 1955 por las autoridades de las dos instituciones de las que depende el Balseiro: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). En la actualidad, este instituto forma profesionales de física e ingeniería nuclear, mecánica y en telecomunicaciones con un sistema de becas completas de la CNEA en la ciudad de Bariloche.

“Somos parte de Bariloche y haber mantenido esta institución como política de Estado con un foco claro en el desarrollo de ciencia y tecnología ha generado que la CNEA sea una de las fábricas más importantes de empresas de tecnología de Argentina”, destacó el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero. Fue durante una reciente presentación ante el Concejo Municipal de la ciudad de Bariloche la semana pasada. Ese mismo día al mediodía también se realizó una sesión abierta del consejo académico del Instituto, donde se resolvió adherir a la marcha del 23 de abril en defensa de la educación pública.

En la presentación que realizó en el Concejo Municipal el 18 de abril, Cantero enumeró instituciones creadas por egresados del Balseiro, entre otras, mencionó las centrales nucleares que producen energía eléctrica para el país, y empresas tecnológicas e instituciones, como la empresa INVAP, Fundación INTECNUS y ALTEC.

En esa sesión el director explicó que lamentablemente el Instituto Balseiro está, en la actualidad, en una frágil situación presupuestaria, al igual que otras instituciones universitarias y de ciencia y tecnología. “La falta de un presupuesto de 2024 aprobado significa que el presupuesto de 2023 solo cubre un tercio del año para realizar las actividades del Balseiro. No vamos a poder funcionar en un segundo o tercer cuatrimestre con los fondos asignados. Necesitamos que las autoridades nacionales, legislativas y ejecutivas, aprueben un presupuesto actualizado”, destacó.

Además contó que se están perdiendo docentes de altísimo nivel por el complejo contexto económico y que no se podrá incorporar a nuevos estudiantes si no se actualiza el presupuesto. “La educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no son caras. Cara es la ignorancia”, dijo Cantero citando al científico argentino Bernardo Houssay.

Asimismo destacó que la creación del Instituto fue una visión estratégica de las autoridades de la CNEA y de UNCUYO. “Desde sus comienzos en 1955, el Balseiro ha sido un actor central para la CNEA en esta tarea, aportando con sus actividades de formación de recursos humanos, generación de conocimiento, investigación y desarrollos tecnológicos”, destacó el ingeniero nuclear egresado y docente de esta institución.

“Atravesamos tiempos de la cuarta revolución industrial en el mundo, donde el universo digital atraviesa todos los órdenes de la vida, desde una clase virtual hasta las industrias totalmente robotizadas, y comunicaciones interpersonales en tiempo real en todo el planeta. Un tiempo en el que los nuevos materiales, la microelectrónica, la inteligencia artificial, la computación cuántica y muchas otras tecnologías impactan todas las dimensiones del desarrollo tecnológico, desde el comportamiento social hasta en la exploración del espacio. Educar en este contexto es el hermoso desafío que encaramos, la clave está en enseñar a hacer, enseñar a pensar y enseñar a aprender”, comentó el director del Instituto.

Estadísticas

El Instituto Balseiro ha formado hasta hoy a 2944 profesionales que egresaron de sus 11 carreras en total. Tiene 801 egresados de la Licenciatura en Física, 434 de Ingeniería Nuclear, 142 de Ingeniería Mecánica y 50 de Ingeniería en Telecomunicaciones.

En nivel de posgrado, el IB tiene 1517 egresados. La Maestría en Ciencias Físicas tiene 315 egresados; la Maestría en Física Médica 164; y la Maestría en Ingeniería 171. Con respecto a los Doctorados, el de Ciencias de la Ingeniería tiene 93 egresados, el de Ingeniería Nuclear 41; y el Doctorado en Física, 476 egresados. Completan el listado 257 egresados de la Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear. Dirigen sus tesis investigadores y tecnólogos de la CNEA, INVAP, CONICET, UNRN y otras instituciones asociadas.

El porcentaje de mujeres formadas en el instituto, respecto a la cantidad total de egresados y egresadas, es del 16,45%. En el caso de las carreras de grado, tal porcentaje es del 10,13%, y en el caso de las carreras de posgrado es del 22,11%, según informó la Oficina de Gestión Académica del Instituto.

Para saber más sobre el Balseiro

Las personas que ingresan a estudiar en este instituto reciben becas de la CNEA para dedicarse de forma exclusiva al estudio. Esto incluye, entre otros gastos, cobertura de alojamiento, comida y material de estudio. Los valores se van ajustando de forma periódica. Se les ofrece además vivir dentro del campus, en el Centro Atómico Bariloche, rodeados de montañas, lagos y ríos del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Un detalle a tener en cuenta es que se ingresa en el equivalente a tercer año en las cuatro carreras de grado, por lo que las materias de los primeros dos años se deben realizar en otra carrera universitaria de ingeniería, física o afín. Y otro detalle es que debe rendir un examen de admisión, compuesto por una prueba escrita y en caso de resultar preseleccionado también se incluye una entrevista personal.

Estudiar en el Balseiro significa formarse con docentes que son investigadores y tecnólogos en un centro de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i ) de primer nivel: el Centro Atómico Bariloche (CAB) de la CNEA. El Balseiro es a la vez una unidad académica de la UNCUYO y una gerencia de la CNEA, además de uno de los tres institutos de la CNEA, junto con el Instituto Dan Beninson y el Instituto Sabato (ambos en Buenos Aires).

El campus del Balseiro, con sus aulas, laboratorios, biblioteca, gimnasio, canchas de tenis, edificios de alojamiento, está rodeado por montañas, lagos y ríos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al estar integrado al CAB, sus estudiantes tienen acceso a laboratorios también de este centro. El abanico de temas de I+D+i en los que se forma a futuros profesionales de la física y la ingeniería es amplio. Y el objetivo principal es aportar recursos humanos especializados para la industria y la academia.

A través de sus distintas Secretarías, el Balseiro también ofrece diversas actividades de Extensión, Cultura Científica, Innovación, Vinculación y Bienestar estudiantil. Por ejemplo, se realiza un ciclo de coloquios donde personalidades de Argentina y del mundo dan charlas públicas sobre temas de ciencia, tecnología y otras áreas de la cultura.

Este mes de abril, están abiertas dos convocatorias: el concurso IB50K para planes de negocio de empresas de base tecnológica; y el concurso de monografías “Beca de Estudiantes para estudiantes de escuelas secundarias”.

El examen de admisión se realizó en marzo pasado para sus carreras de grado y maestrías, y a mitad de año entrarán las nuevas promociones de estudiantes. Asimismo, del 1 al 7 de mayo un equipo del Balseiro estará presente en la Feria del Libro. Se pueden saber más sobre sus actividades accediendo a su web: www.ib.edu.ar

A 69 años de su nacimiento, el Instituto Balseiro sigue dinámico y pujante para formar a los jóvenes que construirán la Argentina del mañana. Preocupa en su comunidad que se continúe con el financiamiento que hace a la calidad y a la trayectoria que lo hacen una institución reconocida a nivel mundial, orgullo de toda una nación.