El gremio de ATE Santa Cruz convocó a un paro general de 48 horas en reclamo de aumento salarial y pases planta

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Santa Cruz, que conduce Carlos Garzón decidió realizar un paro de actividades este miércoles y jueves luego de la oferta del 3 y 3,5% realizada por el gobierno.

Uno de los gremios de los trabajadores del sector público de Santa Cruz decidió convocar a un paro de actividades por 48 horas desde el miércoles 23 al jueves 24 de octubre en reclamo de aumento salarial y pase a planta permanente.

“El mismo tiene alcance para todos los trabajadores del Estado Provincial y Municipal de la Provincia Santa Cruz”, aclararon desde el Consejo Directivo de ATE, firmada por el secretario general Carlos Garzón.

La medida de fuerza se tomó luego de 4 días de la última reunión paritaria en donde el Gobierno de Santa Cruz ofertó un incremento salarial acumulativo de un 3,5 en octubre y 3,3 en noviembre, que o conformó ni a ATE ni al gremio APAP. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 25 de octubre a las 09:00 en la Contaduría Provincial.

Paritarias en Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz sostiene paritarias también con los sindicatos docentes en donde ADOSAC viene de realizar un paro de actividades de 48 el miércoles 16 y jueves 17 de octubre, previo a las elecciones donde la actual conducción terminó siendo derrotada por una lista de más combativa.

Oferta salarial a los empleados públicos de Santa Cruz

En la negociación del 18 de octubre pasado el Poder Ejecutivo Provincial propuso:

Elevar a partir del 1 de octubre de 2024 el valor de la Unidad de Salario (US) a $1.421,72.

Aumentar a partir del 19 de noviembre de 2024 el valor de la US a $1.468,64.

Estos incrementos serán acumulativos.

Los aumentos se aplicarán también a los jubilados y pensionados.

Convocar a una nueva reunión paritaria en febrero de 2025, con la posibilidad de adelantarla a noviembre si los índices económicos nacionales presentan variaciones significativas.

Los sindicatos rechazaron la propuesta y remarcaron la necesidad de asegurar una verdadera recomposición salarial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores estatales. Entre las principales demandas están elevar el valor de la US a $2.000, incrementos de entre un 20% y 30% en los tramos inicial, intermedio y avanzado, reincorporación de trabajadores desafectados y restitución del 180% de zona desfavorable para los sectores que anteriormente lo percibían. Además, solicitaron adelantar la próxima reunión prevista para febrero de 2025.

