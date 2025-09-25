El Gobierno Provincial y ENARSA coordinan acciones para reactivar represas

El Ministerio de Energía y Minería, junto a directivos de ENARSA, avanzó en la planificación de aspectos técnicos y ambientales, que permitirán reiniciar en diciembre la construcción de las represas, una de las obras estratégicas para el desarrollo energético del país.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, trabaja en conjunto con la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), para ultimar los detalles técnicos que posibiliten la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz.

Una reunión realizada el pasado martes, encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto a los secretarios de Estado de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo; de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías; de Minería, Pedro Tiberi; y de Recursos Hídricos, Juan Moyano; permitió avanzar en una agenda común con las autoridades de ENARSA, Gustavo Curten (gerente de Ambiente), Carla Patané (jefa de Obras Públicas) y Guillermo Mastricchio (director de Obras y Proyectos), en torno a los temas que quedaron pendientes tras la paralización de la obra.

En ese marco, se abordaron cuestiones vinculadas a dictámenes ambientales, la disposición de restos arqueológicos y la continuidad de los monitoreos, requisitos necesarios para dar inicio a la próxima etapa.

Asimismo, se acordó la coordinación de las áreas provinciales y nacionales para asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, y garantizar la celeridad de los procesos administrativos.

Desde ENARSA, se expusieron los lineamientos para encarar las acciones operativas que demanda un proyecto de esta magnitud, mientras que la provincia ratificó la voluntad de avanzar en la reactivación de los trabajos en los plazos previstos.

De esta manera, se consolidan los preparativos para retomar en diciembre la construcción de las represas, consideradas una de las obras energéticas más importantes del país, que aportará diversificación de la matriz energética y un fuerte impacto en la economía regional y nacional.

Fuente: Gobierno Santa Cruz