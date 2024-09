El Gobierno Provincial pondrá en condiciones la sede de la Asociación “Buen Día Vida”

La Asociación Civil “Buen Día Vida” acompaña a pacientes oncológicos en la provincia hace más de 25 años, con sede en Río Gallegos. Su edificio, inaugurado hace casi un año por la gestión anterior, presenta inconvenientes edilicios y falta de documentación que impiden su normal funcionamiento. El Gobierno de Santa Cruz trabaja para solucionar los problemas y acompañar al grupo de mutua ayuda.

Hace casi un año, el municipio de Río Gallegos junto con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) inauguraron el edificio de la Asociación Civil “Buen Día Vida”, una organización con más de 25 años de servicio en Santa Cruz que acompaña a pacientes oncológicos de toda la provincia y también a sus familiares.

A doce meses de la inauguración, la sede del grupo de mutua ayuda presenta graves problemas para poder funcionar correctamente. La Asociación no sólo trabaja en el acompañamiento, sino que, además, realiza talleres, actividades y encuentros de contención para quienes transitan la enfermedad. Actualmente, el edificio no tiene gas y tampoco posee la documentación necesaria que los habilite a solucionar los problemas del lugar.

Esta semana, el subsecretario del Interior de la provincia, Nicolás Brizuela, mantuvo un encuentro con referentes de la Asociación donde acordaron trabajar de manera conjunta para constituir una agenda en común y garantizar un mejor funcionamiento en las instalaciones de la misma.

Esta jornada, y tal como adelantó Brizuela, el equipo de Gobierno visitó las instalaciones de “Buen Día Vida”, sede ubicada en la calle Maestra Sara Mignone de Oliveira 516. En el lugar, Brizuela observó personalmente la situación en la que se encuentra el edificio y los múltiples inconvenientes que tienen a casi un año de ser inaugurado por la gestión anterior. Uno de los pedidos es que no tienen gas y la falta de documentación del terreno.

Brizuela llegó al edificio junto a Susana Paredes, gerente técnica del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y otros directores del organismo.

“Nos ponemos disposición de las integrantes de la institución, porque este gobierno va a darle una mano a quienes hacen un trabajo excepcional con mucha solidaridad, como es la contención de todas las personas que tienen cáncer”, señaló el subsecretario tras el encuentro.

En el lugar, las autoridades provinciales llevaron a cabo un minucioso relevamiento del lugar y observaron la realidad en la que se encuentran y como llevan adelante su loable labor. “Estamos apoyando a la institución, son personas que se dedican, sin cobrar un sueldo, a trabajar por los vecinos, motivan y necesitan nuestro acompañamiento”, agregó luego.

Sobre la situación edilicia, Brizuela dijo que “la obra no está terminada, tiene varios defectos que hay que corregirlos, la idea es que se entregue bien, como corresponde, y nosotros no podemos mirar para otro lado, sino estar a disposición”. En este contexto, agregó que “hoy, por ejemplo, si quieren poner gas no lo pueden hacer porque no tienen la tenencia de la tierra, no creo que el municipio no quiera dar la documentación para que ellos puedan tenerlo”.

Luego, el funcionario indicó que “nosotros tenemos el compromiso de ver las instituciones que tienen algunas necesidades, como ellos en este caso, que trabajan gratuitamente para ayudar a los vecinos, la conexión que tienen con toda la provincia es impresionante y el trabajo que hacen también”.

Por su parte, Patricia Lozano, presidenta de la Asociación “Buen Día Vida” afirmó: “Queremos que la obra se termine, apropiarnos con la documentación pertinente y mejorar un poquito más el servicio para que tengamos la posibilidad de que cuando llegue la gente del interior sea un espacio confortable”.

El grupo de mutua ayuda para los pacientes funciona los días miércoles, de 14:00 a 16:00 horas, además, realizan confección de pelucas los días lunes. También, hacen gorritos de turbantes para los pacientes de Río Gallegos y del interior de la provincia, en zona sur y zona centro en especial. La Asociación, además, hace almohadas terapéuticas, cuellitos cervicales y mantas que se entregan al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. Esto, agregó Lozano, es “para que el paciente esté más cómodo a la hora de hacerse la quimioterapia”.

Lozano contó, además, que hacen charlas de prevención en instituciones donde “hacemos toda una campaña que tiene que ver con prevención del cáncer y sensibilización, también se hace un taller del ART que está abierto para los pacientes, para los socios y para la comunidad, porque nosotros pensamos que somos parte de la comunidad y como tal abrimos nuestras puertas para integrarnos”.

La Asociación, recordó, es un lugar de encuentro: “La verdad que estamos agradecidos porque es una de las pocas oportunidades que han llegado representantes del gobierno para ver nuestro espacio, este espacio es comunitario para la localidad y para el interior”, concluyó Lozano.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios