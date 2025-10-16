El Gobierno Provincial junto a Puerto Deseado impulsan la Ruta de los Faros, Corsarios y Navegantes

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, firmó este miércoles 16 de octubre en Puerto Deseado un Acta Acuerdo de cooperación con el municipio, en el marco del proyecto “Ruta de los Faros, Corsarios y Navegantes”, una iniciativa destinada a fortalecer el desarrollo turístico de la costa santacruceña y poner en valor su patrimonio natural y cultural.

El acuerdo fue rubricado por la directora Provincial de Turismo, Rocío Albornoz, en representación de la Secretaría, y por el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, quienes coincidieron en la importancia de consolidar un corredor que vincule los destinos emergentes del litoral atlántico santacruceño, diversificando así la matriz productiva provincial.

Esta nueva propuesta busca potenciar los atractivos históricos, culturales y naturales de la región, integrando espacios urbanos, rurales y áreas protegidas bajo un mismo concepto turístico. En una primera etapa, la Secretaría de Estado de Turismo llevará adelante la coordinación integral del producto, el diseño del manual de marca, la producción de material gráfico, audiovisual y digital, y la planificación de acciones de promoción y difusión del proyecto.

Asimismo, el Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino colaborará mediante asistencia técnica y acciones territoriales orientadas a la valorización patrimonial, la sensibilización comunitaria y la planificación sostenible de senderos y espacios de uso público.

El proyecto “Ruta de los Faros, Corsarios y Navegantes” se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz para promover el turismo sostenible, la integración regional y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, fomentando el desarrollo de prestadores y comercios vinculados directa e indirectamente a la actividad turística.

Fuente: Gobierno Santa Cruz