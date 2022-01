El Gobierno habilitó dos pasos fronterizos entre Chubut y Chile: cuáles son los requisitos de ingreso

Lago Blanco – Balmaceda y Trevelín – Futaleufú fueron autorizados como “corredores seguros”, a través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial

Fuente: Infobae

Pese al crecimiento exponencial de contagios de COVID-19 registrados durante las últimas semanas, el Gobierno nacional continúa avanzando con las medidas de flexibilización en las fronteras. En esta oportunidad se autorizaron como “corredores seguros” dos pasos fronterizos entre la provincia de Chubut y Chile.

La iniciativa fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 1275/2021 publicada este miércoles 29 de diciembre en el Boletín Oficial. De esta forma el Poder Ejecutivo habilitó los pasos terrestres Lago Blanco – Balmaceda y Trevelín – Futaleufú que unen a la provincia del sur de nuestro país con la República de Chile.

La apertura de los denominados Huemules y Río Futaleufú surgieron como respuesta a la solicitud del Gobierno de Chubut que presentó el protocolo sanitario para lograr la aprobación de Nación.

“El punto de entrada cuenta con las capacidades básicas exigidas desde el nivel Nacional para prevenir y mitigar el ingreso y circulación de variantes del Sars CoV2 de preocupación epidemiológica”, indicó el Poder Ejecutivo provincial que justificó la solicitud haciendo referencia a que hay “baja prevalencia de COVID-19 y altas tasas de cobertura de vacunación en primera y segunda dosis, con desarrollo de la etapa de implementación de terceras dosis y dosis de refuerzo”.

Además Chubut destacó que cuenta con dispositivos sanitarios, requeridos para el aislamiento, traslado, alerta, vigilancia y respuesta que la provincia pone a disposición de quienes ingresan por los Puntos de Entrada, para su seguimiento, trazabilidad y rastreo de contactos.

Entre los requisitos de ingreso a la Argentina, en la normativa se estableció que las personas deberán haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su llegada al país y tendrán que presentar ante las autoridades provinciales la constancia de vacunación. Además, al igual que en el resto de los corredores seguros, se exigirá una constancia de la PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso al país.

Por su parte, los extranjeros no residentes tendrán que poseer un seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

“Vale recordar que la normativa nacional, ha vedado que los extranjeros se embarquen hacia Argentina cuando son adultos que no tienen esquema completo de vacunación, sin certificación consular o similar que según corresponda los exceptúe de la vacunación”, aclaró el Gobierno en el documento que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de los ministros, del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Salud, Carla Vizzotti.

Sobre la cuarentena de los no vacunados autorizados a ingresar al país y sus traslados, Nación recordó que “debe cumplirse preferentemente en la jurisdicción de ingreso al país, salvo que transiten de un corredor seguro a otros, con tránsito de menos de 24 horas”.

Cuando se tenga sospecha o se conozca que una persona fue detectada positiva o es un caso sospechoso, el Gobierno indicó a la provincia que se deben prever los mecanismos para su aislamiento “hasta la confirmación o descarte del caso o los 10 días que correspondan desde la toma de la muestra”.

“Se pone a disposición de los viajeros que resulten positivos detectados en la frontera, el lugar de aislamiento, con supervisión y seguimiento médico permanente, por el termino de los 10 días desde el ingreso o la derivación a un establecimiento de salud para internación, considerando medidas de distanciamiento, higiene, desinfección y seguridad. Los costos son a cargo del viajero”, se precisó en el documento aprobado este miércoles.

En el caso del paso fronterizo Futaleufú se encuentra el Hospital Rural de Trevelín y en el Paso Huemules, el Hospital Rio Mayo.