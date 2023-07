El Gobierno de Santa Cruz calificó de sesgada la posición del presidente de la Sociedad Rural Argentina

Durante el acto inaugural de la 135ª Exposición Rural de Palermo en el predio ferial de la entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, se refirió a la situación actual del campo en la provincia de Santa Cruz, aduciendo la ausencia de políticas de contención y acompañamiento. Sobre este aspecto, el Gobierno Provincial se manifestó e instó a tomar conocimiento de las líneas de acción que se concretan de manera conjunta con el sector.

Ante los conceptos vertidos por el presidente de la entidad que agrupa al campo en nuestro país, quien calificó a Santa Cruz como un mal ejemplo, resaltando: “En esa provincia siguen cerrándose campos, simplemente porque el Estado no se ocupa de equilibrar la producción agropecuaria con la preservación de la fauna autóctona y la diversidad biológica. En consecuencia, los productores ganaderos abandonan la Patagonia”, el Gobierno de Santa Cruz manifiesta su total desacuerdo con los mismos, e insta a tomar conocimiento de las acciones y las líneas políticas que se implementaron a lo largo de estos años a los efectos de acompañar y fortalecer la labor del sector agropecuario. El cual reviste una gran importancia para el desarrollo productivo de la provincia.

En este sentido, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza señaló que las expresiones vertidas hoy en la Sociedad Rural Argentina por su presidente, Nicolás Pino, “a nuestro entender es una posición sesgada porque no analiza la verdadera situación que habiendo recibido la inquietud seguramente, a través de los dirigentes rurales de Santa Cruz que pertenecen a esa entidad agropecuaria, se plantea sin un profundo análisis de la situación”. “No es que la provincia de Santa Cruz no se ocupe de esta temática, no es cierto que no se tengan acciones concretas para la búsqueda de soluciones. Probablemente no sean acciones que den resultados inmediatos o definitivos, pero se está trabajos en ese sentido”, agregó.

Por otra parte, De Urquiza recalcó que la provincia de Santa Cruz tiene plena conciencia de la situación del crecimiento poblacional del guanaco. A la vez, tiene conciencia de que ese crecimiento poblacional en alguna medida compite con la especie ganadera que tiene la provincia y que es la ovina. “La carga de alimentación y de consumo de agua por parte de los guanacos también afecta a la población ovina. Por tal motivo, desde hace muchos años, la provincia está trabajando en buscar la solución al tema en un marco de racionalidad y equilibrio en la situación. Es así que se avanzó en un plan de manejo sustentable del guanaco. Desde el año 2015 con mucha eficiencia se puso en marcha un programa anterior que permite hacer un uso racional del producto guanaco, ya sea de la carne, fibra o el cuero, en el sentido de hacer una aprovechamiento sustentable”, explicó. Además dijo que se está al tanto de la preocupación de los productores por la situación, pero siempre se los acompañó en el reclamo y se buscaron alternativas. “No todas las visiones nacionales son las mismas en cuanto al conservacionismo en cuanto a la producción, fundamentalmente la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y su equipo de trabajo junto a con los productores, han trabajado para que este programa de uso sustentable, se pueda aprovechar”, consideró.

“En la misma dirección y en conjunto con el INTA, la Dirección de Fauna, la Asociación de Productores y SENASA, Santa Cruz conformó la mesa de trabajo del manejo del uso del guanaco. En la misma se analizan las acciones a llevar adelante. En dicho espacio también ven esas acciones cuidando siempre el equilibrio”, recalcó.

En cuanto a indicó que la Gobernadora de Santa Cruz le puso especial énfasis a este tema, convocando a reuniones para abordar la situación. “Siempre hay que respetar las decisiones que tomen los organismos nacionales como el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y su Dirección de Fauna, que pueden tener una visión distinta a la que tenemos en la provincia en relación a la población del guanaco y la producción ganadera”, recalcó.

“Hace poco tiempo se emitió un documento que apunta en esa dirección porque algunos medios periodísticos se planteó la antinomia entre la conservación y la producción. Algo muy lejano a la posición del Gobierno de Santa Cruz”, aseguró.

De Urquiza resaltó la labor que se viene desarrollando en relación al consumo de la carne del guanaco. Al respecto, la Gobernadora definió que parte de la carne que se consume en Santa Cruz, sea de guanaco, la cual es de muy buena calidad. “Esta es una carne que los antepasados consumían y hoy se sigue consumiendo periódicamente. Hoy se lo hace de forma ordenada con un proceso también ordenado”, remarcó. En esta dirección, la provincia sigue buscando alternativas para que este producto sea consumido a nivel país. “Esta carne se consume actualmente en los grandes centros turísticos de la provincia y se hicieron degustaciones en Buenos Aires para mostrar la calidad del producto, entre otras. También estamos buscando la manera de exportar la misma”, detalló.

Además comentó que se está realizando actualmente un relevamiento de la población de guanacos para tener datos reales y los números que permitirán seguir trabajando y avanzando en la temática.

Para concluir, De Urquiza volvió a recalcar la visión sesgada de Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, en el discurso que pronunció hoy, no se condice con la realidad. Los reales dirigentes agropecuarios de la provincia, seguramente harán las explicaciones correspondientes.