El Gobierno de Santa Cruz analiza cortar las prestaciones a los afiliados de los municipios que no hagan los aportes a la CSS

Fuente: diario Nuevo Día

Los vocales por los activos y pasivos ante la Caja de Previsión Social, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, participaron este miércoles de la primera reunión de Directorio desde que asumió la nueva gestión de gobierno, en donde también estuvo presente el presidente de la obra social, Javier Pérez Soruco. El encuentro, que debía realizarse al estar establecido por la ley y reglamento, tema por el cual los vocales reclamaron en diversas oportunidades, pero que además fue producto de gestiones realizadas por el ministerio de Salud, trató diversos temas urgentes e importantes para el funcionamiento de la CSS.

Sin embargo, fue el propio presidente quien informó que el gobierno analiza cortar las prestaciones a los afiliados que integran los municipios que no realizan aportes a la obra social.

Los vocales se opusieron ante esta posible medida, ya que si bien Jerez y Constantino bregaron y bregan para que los intendentes paguen la deuda por retener aportes de trabajadores y no enviarlos a la CSS, entienden que no debe cargar en el afiliado las consecuencias de una deuda generado durante décadas. Se debe recordar además que desde la obra social se enviaron sendas cartas documentos a los intendentes para que realicen los aportes, sumado a que a la anterior gestión del Ejecutivo, se le solicitó que envíe a la CSS el ingreso total de aportes de los afiliados a la obra social, según lo establece la Ley 3677 y sus decretos reglamentarios, lo cual no sucede desde hace años. Esto se relaciona directamente con la autarquía de la obra social, la cual todavía mantiene su dependencia con el Ejecutivo provincial, debido a que el dinero de los afiliados no ingresa directamente a la CSS, sino que es enviado al gobierno provincial, el cual, discrecionalmente, luego reenvía estos recursos a la CSS. Los vocales además solicitaron al presidente conocer los números reales de la obra social, puesto que según Soruco, la CSS logró bajar el déficit que día a día se estaba generando. Reunión con FETRAM Por otra parte, en la tarde de este jueves, Jerez y Constantino mantuvieron una reunión virtual con los integrantes de la FETRAM, que reúne a sindicatos municipales de Santa Cruz. A los dirigentes se les informó la propuesta que analiza el gobierno provincial de cortar prestaciones a los afiliados, como así también detalles del funcionamiento de la obra social. CON LAS PUERTAS ABIERTAS Los vocales recuerdan a los afiliados de la obra social que sus oficinas permanecen abiertas de lunes a viernes, de 10 a 15 hs, en la planta baja del edificio central de la Caja de Servicios Sociales, en Chacabuco 60, en Río Gallegos. Pero también reciben las inquietudes a través del celular o del correo electrónico: la línea de Hugo Jerez (Vocalía de los Activos) es 2966-644187, y su dirección de correo es vocal.activos@css.gov.ar. Por su parte, la línea de Betty Constantino (Vocalía de los Pasivos) es 2966-765068, y su correo vocal.pasivos@css.gov.ar.