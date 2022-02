El futbolista Gianfranco Rossi, de Río Gallegos, firmó contrato con Olimpo

Llegó con 14 años al Aurinegro y venció obstáculos para convertirse en un profesional. El surgido en Atlético Boxing Club selló su vínculo con uno de los equipos más importantes de la región. Tras la firma en Bahía Blanca, «Gian» charló con La Opinión Austral.

Fuente: La Opinión Austral

¡El primer gancho! Este viernes, el riogalleguense Gianfranco Rossi firmó su primer contrato profesional con Olimpo y selló su vínculo con la institución bahiense hasta diciembre de 2022. El santacruceño charló con La Opinión Austral y contó: «Es un sueño cumplido, estoy desde muy chico acá y lograrlo es meritorio. Cuando llegué miraba al plantel de Primera y pretendía ser uno de ellos. Pude lograrlo y eso me hace muy feliz».



Llegó en 2014 para sumarse a las juveniles del Aurinegro, por aquel entonces en AFA, y avanzó escalones para meterse en el radar de uno de los conjuntos más importantes de la región. Aunque no todo fue color de rosas para el nacido en Río Gallegos: «El fútbol te da más momentos tristes que felices y es injusto. Muchas veces me pasó de volver y hacerme planteos del futuro. Por suerte siempre tuve la compañía necesaria y salí adelante».

El 9 de marzo, Olimpo inicia la temporada ante Argentinos por 32° de Copa Argentina.

Desde enero, cuando comenzó la pretemporada del equipo de Carlos Mayor, el santacruceño suma minutos en amistosos y busca dejar atrás la lesión de rodilla que lo marginó en 2021. En referencia a las chances para esta pretemporada, comentó: «El entrenador va a necesitar de todo el plantel, por eso hay que entrenar pensando en que vas a ser titular. No hay que aflojar en ningún momento, la competencia interna está bárbara. La oportunidad va a estar».



A la espera del cruce por Copa Argentina, el próximo 9 de marzo, los dirigidos por Mayor ganaron todos sus amistosos y Rossi expresó: «El equipo está en un gran nivel, tenemos el partido con Argentinos por delante y empezamos a trabajar en eso. El grupo está muy bien, tenemos un ambiente agradable y eso es lo más importante para cumplir objetivos».

«Cuando llegué miraba al plantel de Primera

y pretendía ser uno de ellos».

Enseguida, el surgido en Atlético Boxing Club compartió: «El capitán (Martín Ferreyra) enseguida me mandó un mensaje y se puso contento. Ver tantos jugadores de las juveniles en el plantel superior es satisfactorio. Hay varios afianzados, para la institución es lindo tener tantos peleando por un lugar».



A poco más de un mes para el inicio del Federal A, Rossi se refirió a su actualidad en la pretemporada: «Me están utilizando de central, es nuevo pero si es para aprender me sirve. Hay que estar al pie del cañón, estoy seguro que va a necesitar de todos. Sé que puedo correr de atrás por la lesión, aunque me preparo todos los días pensando en que voy a ser titular».

Para cerrar, con una emoción a flor de piel, el riogalleguense dedicó este paso en su carrea de manera especial: «Sobre todo es para la familia. Existieron varios días dificiles, ahí ellos estuvieron para apoyarme. Sin esa presencia, no sé si hubiese sido posible».