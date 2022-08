El concurso de selección escénicas se extiende hasta el 12 de agosto

El Catálogo Escénicas era una pieza faltante que se instrumenta para organizar y legitimar la convocatoria de espectáculos teatrales de la provincia, y poder organizar a partir del mismo propuestas de desarrollo en las políticas culturales de la Secretaría de Estado de Cultura.

Esta segunda etapa se extiende hasta el 12 de agosto, para revisar las bases, condiciones y anotar obras, dirigirse a:

https://cultura.santacruz.gob.ar/concurso-escenicas/escenicas

Se seleccionarán través de un concurso de convocatoria abierta 6 espectáculos. Garantizando así la participación de todos aquellos que quedaron fuera de aquella selección y/o no participaron de la Fiesta Provincial de Teatro.

Condiciones de participación para al concurso:

• El elenco deberá estar conformado por actores actrices y directoras y directores, y equipo técnico en su mayoría residentes en la provincia de Santa Cruz.

• El grupo podrá participar con más de un espectáculo solo si los integrantes del elenco no se repitieran en más del 40 %.

• Haber estrenado y acreditado al menos 4 funciones a la hora de inscribirse.

• Tener permiso del autor o autorización de argentores.

• Tener registrado el espectáculo en Escena Federal del INT.

• Tener disponibilidad para poder girar.

• Poder adaptar dispositivos escénicos y puesta en escena para ser presentados en espacios que no cuenten con todos los requerimientos.

• Poder facturar.

• Tener videos y fotos en buena calidad para ser evaluados y para ser utilizadas en la difusión y promoción de la obra.

Este catálogo de 17 espectáculos, está destinado a visibilizar, difundir y promover las artes escénicas con espectáculos de la provincia de Santa Cruz, para garantizar la accesibilidad del público a diferentes ofertas culturales y artísticas.