El CFP aprobó dos reformulaciones para la pesquería de langostino

Las dos primeras de 2021 fueron tratadas con diferente criterio. En una de ellas la autorización para pescar todas las especies no cuotificadas se transformó en una autorización para pescar langostino, lo que podría generar otro tipo de precedentes respecto del acceso al recurso.

El INIDEP viene avisando a los funcionarios desde hace al menos tres años que es necesario controlar el aumento en la presión pesquera sobre el recurso langostino. El incremento puede darse por un mayor número de barcos o por un mayor poder de pesca, ya sea en volumen o capacidad extractiva. Hasta ahora hemos visto crecer, desde 2015 en adelante, el número de barcos en la pesquería, pasando de 90 a más de 300. La abundancia de langostino posibilitó que la flota fresquera accediera al recurso de forma intempestiva, a través de las reformulaciones de permisos. Pero a partir de 2017 el recurso comenzó a dar señales de que las capturas no mantendrían en mismo nivel para siempre. Como suele ocurrir, los biólogos no fueron escuchados y hasta 2020 se siguió incorporando barcos. Este año las reformulaciones, aunque se mantienen, parecen haber cambiado. En las dos primeras aprobadas en 2021 no se aumentó el volumen de captura, sí se buscó aumentar la capacidad extractiva y se introdujo una novedad. En una de las reformulaciones se transformó una autorización de captura para especies no cuotificadas en langostino. Este criterio no se había usado nunca hasta ahora e incluso, no se mantuvo ni siquiera en la misma Acta.

El primer proyecto presentado fue el de los barcos que pertenecieran a Alpesca, San Juan B y Pedrito; y de los congeladores Mar de Oro y Anita Álvarez, este último conocido por tener como madrina a Cristina Fernández. Lo primero que se aprobó en esta reformulación, que no reduce el número de barcos, fue el cambio de operatoria: los dos primeros pasaron a operar exclusivamente como congeladores y los segundos como fresqueros.

Si bien la Ley de Pesca no lo permite, esta posibilidad la contempla el CFP desde 2014, siempre y cuando en el permiso original figure la posibilidad de operar como congelador. Esto se da tanto en el San Juan B como en el Pedrito. Con este cambio los armadores optimizan su poder de pesca, dado que tienen más potencia, eslora y bodega.

Respecto de las autorizaciones originales de los barcos, como primera medida se pusieron a disposición de la Reserva de Administración, las cuotas de merluza de Alpesca interdictas por la justicia. Luego se decidió que el Pedrito, que tenía una autorización de captura de especies no cuotificadas de 1.850 toneladas y 2.200 con exclusión del langositno, se quedara con 1.800 toneladas de “langostino”. Algo similar ocurrió con el San Juan B; de las 2.200 toneladas de todas las especies no cuotificadas y 1.068 con exclusión de langostino con las que contaba, quedó con 1.800 toneladas de “langostino”.

El Mar de Oro contaba con un permiso de langostino sin límite de captura y en la reformulación mantuvo 700 toneladas de langostino que surgen de las mejores capturas de los últimos años; el Anita Álvarez mantuvo su permiso de 427 toneladas de langostino y ambos recibieron 1.117 toneladas de especies no cuotificadas con exclusión de langostino, provenientes del San Juan B y el Pedrito. La reducción aquí es de 117 toneladas.

En principio, también se realizó una reducción de 450 toneladas de especies no sometidas a cuotificación, pero al haber convertido 3.600 de especies no cuotificadas en langostino, se produce un cambio de criterio que es difícil evaluar si existe o no, porque denominación por especies podría tener una consecuencia directa en la participación de las capturas a futuro.

Si el día de mañana las capturas debieran reducirse por cuestiones biológicas, tendrían prioridad de acceso al recurso quienes cuenten con un permiso para langostino, mientras que quienes cuentan con autorizaciones de captura para especies no cuotificadas podrían quedar fuera. O algo similar podría ocurrir ante un escenario de cupificación o cuotificación del recurso.

Un nuevo criterio parece haberse introducido en las reformulaciones, sin que se aclare cuál será la consecuencia administrativa a futuro y, llamativamente, este cambio no se mantuvo en la segunda reformulación aprobada en la misma acta del CFP.

La segunda reformulación involucra a seis barcos. El San Giuseppe de 19,9 metros con permiso irrestricto y una captura promedio de capturas de 1.500 toneladas de langostino; el barco Carmen A, de 15,3 metros de eslora y con un promedio de capturas de casi 500 toneladas; a los que se sumaron las lanchas Ceferino Namuncurá, Es posible y San Jorge, que han tenido muy baja o nula actividad en los últimos años, y hasta el barco Cristina Antonia, que recientemente perdió su permiso.

Es decir que de todos los barcos presentados los únicos que tienen actividad continua y capturas registradas son el San Giuseppe y el Carmen A, de donde han surgido las 1800 toneladas que se repartieron en la reformulación aprobada, a los nuevos barcos a incorporar: Barlovento y Merluan. Asignándole 800 toneladas de especies no cuotificadas y 200 con exclusión de langostino al primero y 1000 toneladas de especies no cuotificadas y 200 con exclusión de langostino para el segundo.

La autorización para pescar 200 toneladas de especies no cuotificadas con excepción del langostino surgiría de las lanchas amarillas. No se observa en esta aprobación una reducción del esfuerzo. Aunque el envío a desguace de los barcos cedentes podría suponerla, el impacto real sobre la pesquería no sería tal.

Mejorar el poder de pesca de los barcos en lugar de aumentar en el volumen de captura parece ser la nueva modalidad de reformulación. Lo que deberá aclarar prontamente el Consejo es el criterio que utilizará para otorgar las nuevas autorizaciones: ni siquiera en las dos reformulaciones aprobadas el mismo día utilizaron el mismo, en un caso trasformaron las especies no cuotificadas en langostino y en el otro no. Si no es un error, será necesaria una explicación.

Fuente: Revista Puerto