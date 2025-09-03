El Calafate B2B: Más de 500 rondas de negocios conectaron a Santa Cruz con el mundo

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, y el secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, participaron este martes vía zoom, del lanzamiento de la primera edición del Workshop Virtual de Comercialización Turística, que reunió a más de 250 operadores nacionales e internacionales para generar nuevos vínculos comerciales con prestadores santacruceños.

A través de la secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, y en articulación con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), «El Calafate Business to Business» permitió conectar agencias mayoristas con prestadores turísticos locales mediante una agenda de reuniones virtuales y capacitaciones específicas sobre los principales destinos de la provincia.

Durante el desarrollo del workshop se brindaron presentaciones sobre localidades como El Calafate, Puerto Deseado, Jaramillo, Fitz Roy, Perito Moreno y Caleta Olivia, pensadas para posicionar la oferta turística de Santa Cruz en el plano nacional e internacional.

“Cada acción que acerque oportunidades a nuestros prestadores y visibilice lo que ofrece Santa Cruz vale la pena sostenerla. Este formato llegó para quedarse”, expresó la ministra Ricci al cierre de la presentación.

Por su parte, el secretario de Turismo destacó el potencial de la iniciativa: “Con más de 500 rondas de negocio generadas, superamos ampliamente las expectativas. Esta modalidad nos permite mostrar la provincia al mundo sin necesidad de grandes traslados. Lo importante es que se abren nuevas oportunidades para nuestras agencias”, afirmó Martínez.

El workshop forma parte de las acciones previstas en el convenio firmado en octubre pasado entre la Provincia y FAEVyT, y refuerza el compromiso de la actual gestión con la modernización de herramientas para el desarrollo económico y turístico del territorio.

Desde el Gobierno Provincial se reafirma el compromiso de acompañar al sector turístico con políticas públicas que generen oportunidades reales de trabajo y crecimiento, promoviendo nuevas formas de comercialización acordes a los desafíos del presente.

Fuente: Gobierno Santa Cruz