Egipto anunció que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego para acabar con la guerra en Gaza

El presidente de Egipto, Abdel-Fattah al Sisi, declaró este jueves que se llegó a un acuerdo para establecer un alto el fuego y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza tras dos años de sufrimiento y dificultades.

“El mundo está siendo testigo de un momento histórico que encarna el triunfo de la voluntad de paz sobre la lógica de la guerra”, escribió Al Sisi en su página de Facebook.

El acuerdo fue alcanzado según el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y bajo la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, añadió.

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron el lunes en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh, a orillas del mar Rojo, para negociar un plan de paz.

Tras varios días de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre la “primera fase” del plan de paz apoyado por Trump, que contempla un alto el fuego y la liberación de rehenes y prisioneros.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el acuerdo para liberar a los rehenes entrará en vigor solo cuando lo apruebe el gabinete.

El gabinete de seguridad de Israel tiene previsto reunirse más adelante este jueves para dar el visto bueno al cese al fuego, informó la agencia de noticias Xinhua.

