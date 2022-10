Durante el mes de octubre el Balseiro inscribe al programa Becas de Verano 2023

Estudiantes de grado y graduados en carreras de ciencia y tecnología podrán inscribirse a la edición 2023 de las Becas de Verano del Instituto Balseiro. Las personas seleccionadas podrán formarse durante casi un mes en los laboratorios del Centro Atómico Bariloche y al mismo tiempo disfrutar del verano en Bariloche.

Fuente: Prensa Instituto Balseiro

El Instituto Balseiro invita a participar del Programa Becas de Verano 2023 a aquellas personas que quieran formarse en tareas de investigación y desarrollo en el Centro Atómico Bariloche (CAB). El período de inscripción permanecerá abierto desde el 3 de octubre hasta el 31 de octubre de 2022.

Para aspirar a formar parte de este programa, es necesario ser estudiante de grado o recientemente graduado/a en alguna carrera del ámbito de las ciencias (física, química o afines) o la ingeniería. Se podrán inscribir graduados en una fecha posterior al 1 de febrero de 2022, y en el caso de las personas interesadas que todavía no se hayan recibido, deben contar con un 75% de la carrera aprobada al momento de realizar la inscripción.

La estadía en Bariloche durará cuatro semanas, entre el 30 de enero y el 24 de febrero de 2023. Durante ese tiempo, los becarios y becarias trabajarán junto a equipos de investigación y desarrollo del CAB, y podrán familiarizarse con equipos de primer nivel, técnicas experimentales y profesionales que son referentes en sus áreas.

Cada año se inscriben alrededor de 200 personas de Argentina y otros países de Latinoamérica, y se otorgan entre 15 y 20 becas. Este año, los resultados del proceso de selección se darán a conocer durante la primera quincena de diciembre, según informaron desde la comisión organizadora.

El Programa Becas de Verano 2023 es una iniciativa que se realiza a través de la Secretaría de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, institución dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Se dispone de becas de la CNEA, la Fundación YPF y de la UNCUYO para cubrir los gastos de transporte -vía terrestre dentro de Argentina- y de estadía, incluyendo alojamiento y comidas.

Testimonios en primera persona

La edición 2022 del Programa Becas de Verano del Instituto contó con la participación de 16 becarios y becarias provenientes de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chile. Aquella estadía se realizó entre el 31 de enero y el 25 de febrero de 2022.

Así, conocieron los laboratorios del Centro Atómico Bariloche y luego eligieron un grupo de trabajo para llevar a cabo su formación. Al final de la experiencia, los y las participantes entregaron un informe de su trabajo y presentaron sus resultados en una sesión de pósters.

“Me llevo una gran cantidad de conocimientos nuevos. He podido usar equipos que no había operado nunca y conocer sus fundamentos. También he podido visitar laboratorios y conocer a profesionales que me brindaron sus conocimientos y siempre fueron muy amables. También conocí y compartí experiencias con mis compañeros de beca”, destacó Carla Nóbile, quien hizo su beca en el Departamento de Física de Superficies y Resonancias Magnéticas del CAB.

“Lo que más me gustó de participar de este programa de becas es la oportunidad que tuve de utilizar un montón de equipamientos, conocer gente que se está dedicando a algo que aspiro y conocer un montón de estudiantes de distintas partes del país. Siempre es muy lindo tener ese tipo de intercambio. Me llevo un montón de amigos y amigas”, comentó Facundo Arriaga sobre su estadía en la División de Metales del CAB.

Para acceder a más información sobre los requisitos y proceso de inscripción, fechas relevantes y la dinámica de trabajo de estas becas, se puede ingresar en el siguiente enlace: https://ib.edu.ar/innovacion/escuelas/becas-de-verano.html . También se puede escribir a becasverano@ib.edu.ar para más consultas.