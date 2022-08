Dos riogalleguenses competirán en el Mundial de Karate en Polonia: el sueño de Lautaro Méndez y Martina Sommo

Lautaro (12) y Martina (16) visitaron los estudios de La Opinión Austral junto al sensei Sergio Romero y un grupo de compañeros. Hablaron sobre su participación en el Mundial que será en mayo del 2023 e hicieron una demostración del arte marcial. Emoción

Fuente: La Opinión austral

Nuevamente un arte marcial tendrá participación riogalleguense en una contienda mundial. Se trata de dos karatekas de nuestra ciudad, Mateo Méndez de 12 años y Martina Sommo de 16 que forman parte de la Escuela de Karate Do Tradicional «Shotokama» a cargo del sensei Sergio Romero.

Ellos visitaron los estudios de La Opinión Austral y en un mano a mano con Latidos hablaron de lo que será su primer mundial, su historia con este arte marcial y en cuanto a Sergio Romero, el sensei detalló el dinero que deben recaudar para hacer realidad su sueño de estos dos luchadores talentosos que son fruto de esta ciudad.

Karate en LOA

En primer lugar, tomó la palabra el sensei que expresó: «Ellos tienen sentimientos encontrados, están felices de haber sido elegidos y estar dando vuelta por los medios los pones nerviosos pero es parte de esto».

¿Cómo llegan Mateo y Martina al Mundial?: «Hace dos semanas vino el director nacional sensei Justo Gómez», junto a el comenzó la búsqueda de talentos en la provincia donde se busca a jóvenes con condiciones físicas y técnicas para competir a nivel nacional e internacional. Ellos fueron seleccionados junto a cuatro personas y fueron los dos primeros en confirmar su participación.

Con respecto a Martina, ella comentó como se acercó al arte marcial: «Todo comenzó cuando vi una publicación en facebook donde vi karate, fotos y videos y me motivó. Un día fui a una clase, hace un año, y me encantó. El ambiente es muy amigable y en un año hice un montón de cosas, de participaciones y muchas oportunidades». La joven de 16 años se enteró que iba a ir al Mundial «con mi familia, ellos están super orgullosos», expresó a Latidos.

En el caso de Lautaro Méndez, el tiene 12 años y hace cuatro empezó a practicar karate: «Empece hace cuatro años y como todos vi un señor rompiendo tablas. Estaba en esa etapa de probar muchos deportes y un día vi a la sensei Cristina (Godoy) y decidí empezar y me enganché», indicó. Por su parte, manifestó como fue que conoció la noticia de que iba a competir en el mundial: «Cuando me lo dijeron pensé ¿Esto es verdad? no me lo creía, empezamos a llorar todos con mi papá y mamá», aseguró el joven.

Para hacer realidad este sueño, la Federación les asegura la estadía y comida en Polonia. Sin embargo, ellos tienen que abonarse el pasaje que hoy en día cuesta alrededor de 750 mil pesos. Se vendrán tiempos de trabajo, de rifas, de ventas de comidas y todo lo que sea posible para recaudar lo necesario para que ellos dos junto a los sensei puedan pisar Polonia en mayo del próximo año.

Lo que le queda de agenda a la Escuela Shotokama: «Estaremos viajando a Córdoba en octubre a Cosquín donde tenemos el torneo nacional, y después en octubre, la profesora Cristina Godoy encabezará el segundo encuentro de mujeres por el mes rosa donde tendremos una actividad de karate», aseguró el sensei Romero.

Por último, los mundialistas hicieron una demostración de karate en el estudio de LOA. Quienes no pudieron observarlo en la transmisión en vivo está publicado en el Facebook de La Opinión Austral. Posterior a eso hubo emoción del lado de Lautaro que se quebró cuando agradeció el apoyo de su madre, » sin ella no podría haber logrado nada».