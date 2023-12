Disfrutemos esta Navidad sin muertes: nada de alcohol si vas a conducir

Para movernos en la vía pública con seguridad vial, en estas fiestas respetemos todas las medidas de prevención al momento de festejar. El alcohol es la principal causa de muerte en el tránsito durante las fiestas

Fuente: Luchemos por la Vida

Alcohol al Volante

Si el plan es beber alcohol:

Elegir a otro que no beba para conducir.

O dejar el auto y elegir taxi o remís.

Si alguien que bebió alcohol piensa conducir, convencerlo de que no conduzca, y hacer todo lo posible para que no lo haga, y nunca subirse al auto con él.

Si es imprescindible conducir, disfrutar las bebidas sin alcohol.

Tan importante es este tema para la seguridad en el tránsito que la Meta 9 de las Metas de Acción, impulsadas en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial -promovido por las Naciones Unidas, para reducir los muertos en todo el mundo al menos un 50% en 10 años-, está dedicada a reducir las muertes y lesiones causadas por el alcohol en la conducción.

Ley de alcohol cero

En Argentina, varios municipios y provincias ya legislaron alcohol cero al volante, y en abril de este año se sancionó a nivel nacional la modificación de la Ley Nacional estableciendo alcohol cero para todos los conductores de cualquier tipo de vehículo en rutas nacionales, lo que, acompañado con controles eficaces y sanciones severas y efectivas, podrá ser un camino real para concretar esa conducta.

Mientras tanto, no es necesario esperar a ser sancionado para conducir responsablemente y cuidar la propia vida y la de los demás. Por eso, Luchemos por la Vida te propone, desde hace décadas: Nada de alcohol al conducir. ¡Felices Fiestas!