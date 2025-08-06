Diputados trata leyes de financiamiento para las universidades y el Hospital Garrahan

Los bloques opositores consiguieron hoy quórum con la presencia de 131 legisladores en la Cámara de Diputados y se podrán aprobar los proyectos de aumentos a las Universidades y del Garrahan, y el veto a la ley de ayuda a Bahía Blanca.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió la sesión con los 131 legisladores y, en forma inmediata, se sumaron otros cuatro.

Noticia en desarrollo

Fuente: Noticias Argentinas