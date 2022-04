DIPUTADO ELORRIETA QUIERE INTERPELAR AL MINISTRO DE SEGURIDAD ANTE EL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS

El diputado por municipio de Las Heras, Hernán Elorrieta, hizo el pedido formal para que el titular de la cartera de seguridad, Dr. Lisandro de la Torre, acuda al recinto legislativo en la próxima sesión.

Fuente: La Prensa de Santa Cruz

Los hechos perpetrados se han ido incrementando, partiendo desde manifestaciones públicas inapropiadas e injuriosas, pasando por actos reiterados de amenazas y coacciones a ciudadanos particulares, hasta llegar incluso a la ocurrencia de hechos en los que se vio implicado el uso de armas de fuego en la vía pública; baleándose la vivienda y el automóvil de una persona e incluso poniendo en riesgo la vida de menores.

Todos estos hechos han sido denunciados en la policía y en la justicia. “Es de público conocimiento que estamos ante una escalada de hechos delictivos. Vecinos de toda la zona norte nos comentan que diariamente hay robos, problemas de violencia e inclusive, denuncian que los delincuentes se movilizan por distintas ciudades de esta provincia, concretamente Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, portando armas de fuego de manera ilegítima provocando actos delictivos que infunden temor en la sociedad” indicó Elorrieta.

El diputado explicó que “es necesario conocer qué tipo de medidas preventivas, de control y de acción concreta se han impulsado y se están impulsando para darle una respuesta efectiva a la sociedad en cumplimiento del deber público que se le atribuye como funcionario. Estamos convencidos que el plan de seguridad que se está desarrollando no alcanza, o bien el mismo no está comprendiendo el accionar delictivo en claro ascenso en cantidad y cada vez más violento”.

Por último, Elorrieta comentó que “aún falta mucho en materia de seguridad, sabemos que las comisarias no tienen los suficientes recursos y equipamientos, que los efectivos tienen que comprase los uniformes y hasta las balas. Ha esto le súmanos que hemos aprobado la creación de una Comisaría de la Mujer para esta ciudad, y no ha sido puesta en funcionamiento. Entendemos que hay muchas falencias en un área muy sensible para nuestros vecinos”.