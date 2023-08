Diez episodios l enfocado en los tres sudamericanos que participarán del torneo: Argentina, Chile y Uruguay. Se podrán ver por ESPN y Star+.

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Rugby 2023 que se estará jugando en Francia. La Argentina integra el Grupo D junto con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile. El equipo conducido por Michael Cheika se ilusiona con esta nueva Copa del Mundo y para palpitarla, PEGSA armó un especial exclusivo de 10 episodios llamado «Camino a Francia», que se estrena este miércoles 2 de agosto en simultáneo por ESPN y STAR+ .

Esta producción brindará toda la previa del mundial enfocado en los tres países sudamericanos que participarán del torneo: Argentina, Chile y Uruguay. En el Mundial habrá programas diarios de análisis y la cobertura de los partidos más importantes del Mundial de Rugby con profesionales y expertos como Martín Altberg, Alejandro Coccia, Ramiro Conti, Trinidad Bavio, Andrés Airaldi y Mario Sabag y los analistas/ex jugadores de Los Pumas Juan Martín Hernández, Diego Albanese, Gonzalo Tiesi, Marcelo Bosch y la participación especial de Agustín Pichot. Vos, ¿te lo vas a perder?

Así son los programas

Este documental inicia su cuenta regresiva desde el final del Mundial de Rugby 2019 en Japón, construye todo lo que sucedió en los posteriores tres años y medio en la preparación hacia un nuevo campeonato. Con un recorrido por cada uno de los seleccionados de Argentina, Chile y Uruguay y entrevistas a personalidades del mundo del rugby de primera línea, “CAMINO A FRANCIA” cuenta con la participación de Juan Martín Hernández como host especial en Europa.

En esta producción se entrevistaron a más de 60 personalidades del mundo del rugby entre jugadores, ex jugadores y especialistas: Johnny Sexton (capitán y emblema de Irlanda), Romain Ntamack y Fabien Galthié (apertura y head coach de Francia), Marcus Smith (apertura inglés), Siya Kolisi, Faf de Klerk y Cheslin Kolbe (capitán y jugadores de Sudafrica), Eddie Jones, Quade Cooper y Nic White (entrenador y jugadores australianos), Gonzalo Quesada (ex apertura de Los Pumas, ex entrenador de Stade Francais y futuro entrenador de la selección de Italia), Mario Ledesma (ex entrenador de Los Pumas), Michael Cheika, Felipe Contepomi y Juan Fernández Lobbe (head coach y staff actual de Los Pumas), Pablo Lemoine (head coach de Chile), Mario Menesses (head coach de Uruguay), entre otros.

Hora, cuándo y por dónde ver

EPISODIO 1: “EL MUNDIAL DE TODOS”, miércoles 2 de agosto a las 23:00 por ESPN2 y STAR+.

EPISODIO 2: “EL LIBERTADOR”, miércoles 2 de agosto a las 23:30 por ESPN 2 y STAR+

EPISODIO 3: “URUGUAY, ¡QUÉ NO NI NO!”, el sábado 5 de agosto a las 19:30 por STAR+ y el miércoles 9 de agosto a las 23:00 por ESPN 2.

EPISODIO 4: “FRANCIA 2023: EL MUNDIAL DE LOS MUNDIALES”, el sábado 5 de agosto a las 20:00 por STAR+ y el miércoles 9 de agosto a las 23:30 por ESPN 2.

EPISODIO 5: “PUMAS, SIEMPRE PUMAS”, el sábado 12 de agosto a las 19:30 por STAR+ y el miércoles 16 de agosto por ESPN 2.

EPISODIO 6: “EN BUSCA DE LA GLORIA ETERNA”, el sábado 12 de agosto por STAR+ y el miércoles 16 de agosto a las 23:30 por ESPN 2.

EPISODIO 7: “EL TRÉBOL DE CRISTAL”, sábado 19 de agosto a las 19:30 por STAR+ y el miércoles 23 de agosto a las 23:00 por ESPN 2.

EPISODIO 8: “RUGBY AL CALOR DE LAS BRASAS”, sábado 19 de agosto a las 20:00 por STAR+ y el miércoles 23 de agosto a las 23:30 por ESPN 2.

EPISODIO 9: “TODOS CANDIDATOS, NINGÚN FAVORITO”, el sábado 26 de agosto a las 19:30 por STAR+ y el miércoles 30 de agosto a las 23:00 por ESPN 2.

EPISODIO 10: “EL GRITO DE ÁFRICA”, sábado 26 de agosto a las 20:00 por STAR+ y el miércoles 30 de agosto a las 23:30 por ESPN 2.