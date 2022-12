Día Nacional del Petróleo

Se conmemora en todo el territorio nacional, el Día del Petróleo. Ayer, representantes del sector, entre ellos, YPF, Shell y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas organizaron un almuerzo de camaradería. Fuimos invitados y estuvimos con personalidades del sector, entusiastas por el avance en materia judicial de la actividad de exploración sísmica costas afuera de Mar del Plata.

Fuente: Pescare

La historia cuenta que el 12 de diciembre del año 1907, una máquina perforadora de suelos, que había sido enviada al naciente pueblo de Comodoro Rivadavia en la provincia del Chubut, encontró algo impensado cuando buscaba agua.

Los empleados que trabajaban en el lugar comenzaron a ver como salía un líquido aceitoso, burbujeante, con aroma a kerosene.

Continuaron trabajando toda la noche, hasta la mañana del día 13 de diciembre, cuando al llegar a los 540 metros de profundidad, comenzó a surgir una “materia viscosa”.

Tres décadas después, se descubrió uno de los mayores reservorios de gas y petróleo no convencional del mundo.

Hoy Mar del Plata está expectante por el comienzo de los trabajos de la exploración offshore que llevaría a dar un cambio rotundo en el polo productivo de la ciudad, más allá del año que “perdió” la ciudad por el retraso impuesto por la Justicia Federal ante la presentación de diversos recursos de amparo para que no se lleve adelante.

Como conmemoración del día del Petróleo, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas conjuntamente con la empresa Shell y otras de su sector, realizó un almuerzo de camaradería en uno de los más destacados hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con casi mil invitados. Fuimos uno de ellos como único medio especializado en materia pesquera que decididamente entendimos que la pesca y la explotación petrolera son actividades primarias extractivas de convivencia y conveniencia para el desarrollo y bienestar de los pueblos. Ver nota Explotación petrolera costas afuera de Mar del Plata de principio de año, cuando el sector pesquero se oponía a la exploración.

En la ocasión uno de los oradores fue el propio presidente del IAPG, Ing. Ernesto A. López Anadón, quien destacó que “el petróleo en Argentina es centenario. De hecho, este año YPF cumple sus primeros 100 años. Tenemos presentes también otras compañías longevas. A lo largo de los muchos años que llevamos aquí, la industria, al igual que otras actividades humanas, se ha ido transformando en la búsqueda de la sustentabilidad de las operaciones, en un marco de una población creciente. Hoy superamos los 8.000 millones de habitantes”.

“De manera individual y colectiva las empresas se han ido adaptando a los nuevos paradigmas. Colectivamente a través del Instituto el sector ha ido incluyendo, además de temas técnicos, otros como sustentabilidad, compliance, diversidad e inclusión. Primeros a nivel mundial en establecer ‘La Hoja de Ruta sobre la contribución a los ODS de las Naciones Unidas’, involucrando a toda la cadena de valor de la industria. Desarrollamos fuertemente el tema de compliance, elaborando una guía de ‘Lineamientos para Programas de Integridad para PyMEs de la industria del petróleo y del gas’ como aporte a mejorar la gobernanza del sector”, destacó López Anadón.

El presidente del IAPG puso de relieve que dentro de la política de transparencia que lleva adelante el Instituto, se destaca la participación activa de la industria de los hidrocarburos en el estándar internacional de Transparencia de las Industrias Extractivas.

“Estamos haciendo mucho hincapié en políticas que permitan que la diversidad, la equidad y la inclusión formen parte en todas nuestras actividades. Quiero destacar que la Presidente de la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión, Gabriela Agular, ha sido distinguida como mujer destacada en el ámbito empresarial por la Women Corporate Directors, y otra de sus integrantes, Mary Esterman, ha sido distinguida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su exitosa carrera en la industria del petróleo y del gas. Esta Comisión ha completado la línea de base del sector que nos permitirá trabajar en planes de mejoras a futuro”, manifestó en su discurso.

La información a la que hizo referencia López Anadón se encuentra en la página oficial del IAPG con el bajo el nombre de “La agenda de género en el sector de Oil & Gas en la Argentina”.

En otro tramo de su discurso el responsable del Instituto enumeró que “hemos elaborado prácticas recomendadas tendientes a lograr sustentabilidad en el tiempo y a ayudar a mitigar el cambio climático: Práctica para la realización de inventarios de gases de efecto invernadero en actividades de exploración y producción de hidrocarburos y de procesamiento de gas; Recomendaciones para la reducción de quema rutinaria. Estamos completando una sobre Eficiencia Energética en el diseño, desde el inicio de la definición de los proyectos a ejecutar. Sin embargo, en paralelo, coexiste una gran indiferencia de los países responsables de las actuales emisiones y concentración de CO2 en la atmósfera. Me refiero a escasos 10 o 12 países que son los únicos que poseen las herramientas dentro de sus propios territorios para dar soluciones rápidas a este tema y que lamentablemente no lo hacen”.

“Por ello también se está poniendo un mayor énfasis en reducir las emisiones de metano y es a eso que apunta otra de nuestras Prácticas Recomendadas como la Gestión de emisiones de metano en operaciones de exploración y producción. Hoy la Argentina, como pocos países, cuenta con una industria responsable y sustentable, que ha dado innumerables muestras de ser capaz de dar respuesta a las diversas situaciones que enfrenta. Con una eficiencia y tecnología envidiable para otros. Sostén de muchas economías regionales donde realiza sus operaciones. Pero también generando actividad industrial y comercial en otras Provincias no petroleras. Dando empleo a lo largo de su extensa cadena a más de 150.000 personas directas, y según cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo, generando a su vez 750.000 empleos indirectos e inducidos en las localidades donde se opera, que a pesar de la pandemia y las actuales vicisitudes de la economía ha sabido seguir invirtiendo y aumentando la producción de hidrocarburos. Es hoy unos de los sectores más relevantes de la economía del país”, relató pormenorizadamente el presidente del IAPG.

En su discurso, López Anadón también destacó ante los presentes de lo que genera hoy Vaca Muerta, pero también lo que ocurre en otras cuencas productivas, tal el caso de cuencas productivas como la Cuenca Austral y la Cuenca del Golfo San Jorge.

“A esto se le suma la enorme expectativa que hay con el nuevo comienzo de la exploración offshore, luego de los descubrimientos en la Cuenca espejo de la nuestra en el sur de África. Cuando la tecnología del pasado no era suficiente para develar estos abundantes recursos, el país luchó bajo la bandera del autoabastecimiento. Hoy eso es historia antigua. Los hidrocarburos se han convertido en un enorme proyecto de exportación para el país. No podemos seguir pensando en el pasado”, agregando que “y más aún con los problemas que se han ido generando en el mundo a medida que la población crecía. El petróleo y el gas natural son hoy muy abundantes en el planeta, pero eso solo no garantiza que en el futuro se sigan utilizando masivamente como en la actualidad. Por supuesto, libre disponibilidad de divisas, porque los proyectos son de larga maduración, no salen de la noche a la mañana. Primero se deberán hacer las inversiones, mucho antes de que la producción aumente y se exporte. Esto garantizará un flujo positivo de divisas para el país. Es el momento de apostar al futuro. Todo esto hace imprescindible una política para el sector que sea consistente y continua”.

Quien también estuvo presente fue el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata Gabriel Felizia, quien dialogó con varias autoridades nacionales y representantes de las empresas, a la vez que fue consultado justamente por la expectativa que genera la exploración offshore a 300 kilómetros de Mar del Plata.

“Es satisfactorio mostrar a Mar del Plata en este ámbito también, pero principalmente al puerto. Hoy mucha gente tiene puestos sus ojos en este proyecto que no es solo para las empresas, sino también para que se generen miles de puestos de trabajo. Tenemos todo para hacerlo, la logística, las empresas marplatenses, los trabajadores que se están capacitando y los que se van a capacitar. No tenemos que dejar pasar esta oportunidad, sobre todo por la gente que deposita su confianza en un proyecto que ya ni siquiera es regional, sino que es para toda la Argentina, porque posibilitará un ingreso de divisas más que relevante para el país”, le comentó Felizia a PESCARE.