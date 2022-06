Este lunes, la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes realizó una jornada de concienciación en el marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados que, por disposición de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora cada 6 de junio con la finalidad de fomentar la donación de órganos.

Fuente: Diario Nuevo Día

Este lunes, en dependencias de la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Río Gallegos, la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes realizó una jornada de concienciación en el marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados que, por disposición de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora cada 6 de junio con la finalidad de fomentar la donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad.

En ese sentido, desde la entidad se organizó esta actividad con la particularidad de que asistieron personas que han sido trasplantadas años atrás y que aprovecharon para contar sus experiencias, acompañados de familiares.

Presente en el lugar, el titular de la asociación, Adolfo “Fito” Cid, reflexionó: “Qué mejor que estar trabajando aquí con los chicos que están trasplantados y en este día tan importante donde buscamos concientizar sobre la importancia de la donación de órganos”.

Cid añadió que la intención en esta oportunidad pasa también por “visibilizar y sacar un poco prejuicios y dudas de lo que es la donación de órganos. Se suele pensar que como ir al hospital donde te internan y te sacan los órganos, y no es así. Entonces, la idea pasa por explicarle a la gente cómo son los procedimientos, que son muy serios, y sacar un poco los miedos y prejuicios de lo que pasa con la donación”, señaló.

Aprovechando la ocasión, Adolfo Cid informó que en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena comenzó a funcionar una oficina de esa entidad, y adelantó que “pronto también abriremos una en Puerto Deseado y Río Turbio, por lo que nos vamos expandiendo y la gente sabiendo de qué se trata esto de las enfermedades poco frecuentes”, dijo.

Por su parte, Agustín Salazar, joven que fue trasplantado del hígado hace quince años, contó su experiencia. Aunque recuerda muy poco, porque tenía apenas cinco años cuando atravesó la difícil situación, planteó la necesidad de que la gente tome conciencia sobre la donación de órganos.

“Hoy estoy bien, hago una vida normal, así que estoy muy contento por eso”, señaló.

Entre tanto, acompañando al joven, su padre contó que le tocó a él ser el donante de su hijo, y recordó: “Como padre sentí que tenía que hacerlo y me sentí tranquilo por eso; sin medio ni nada. Me hicieron los estudios para ver si era compatible. Ese día había 14 médicos en una sala y no olvidaré jamás cuando confirmaron que era compatible. Fue una alegría inmensa la que sentimos. Ese día fue poner fecha para la donación”.

“Ha pasado mucho tiempo, actualmente tengo contacto con gente que tiene problemas de diverso tipo, incluso tengo a mi hija con problemas en un riñón que está trabajando al 5 por ciento, aunque gracias a Dios anda bien. Esto siempre lleva a pensar que por ahí nos hacemos problema por tantas cosas innecesariamente. Así que el mensaje es que hay que donar, no hay que tener miedo, hace muy bien y salva muchas vidas”, concluyó.