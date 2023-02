Día Internacional del Trasplante de Órganos: la historia de Nadia Cid y cómo vive su día a día

Durante el 2022, 4.024 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos y córneas. Tiempo Sur dialogó con Nadia Cid sobre su historia de vida, cómo fue transitar su enfermedad, en el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos.

Fuente: Tiempo Sur

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos, una fecha pensada con el objetivo de resaltar la importancia de esta actividad que salva vidas. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) durante 2022, 4.024 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos y córneas, lo que significa un incremento del 24 por ciento en la cantidad de trasplantes con respecto a 2021.

En este contexto, en el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos, Nadia Cid, quien tuvo que ser sometida a un trasplante bipulmonar, habló con Tiempo de Verano sobre lo que vivió y cómo fue transitar la enfermedad, un antes y un después en su vida.

Nadia se enteró que padecía hipertensión pulmonar en el año 2013, debido a la pérdida de su embarazo. Luego, comenzó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad, entre ellas, se agitaba y le faltaba el aire al caminar. Es por ello que decidió hacerse una radiografía de tórax en una clínica privada de Río Gallegos, donde los médicos detectaron que su corazón era más mucho grande de lo normal.

Vale aclarar que en las personas que padecen hipertensión pulmonar, las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia los pulmones se estrechan y no pueden transportar la cantidad de sangre suficiente acumulándose presión. Esto impone un esfuerzo y dilatación del corazón, lo que provoca la elevación de la presión sanguínea en los pulmones.

Primeramente, la joven habló sobre este día y lo que significa para ella la donación de órganos, lo que le dio una segunda oportunidad de vivir y sostuvo “estoy con unos sentimientos encontrados, ayer viajamos a Piedra Buena y recordamos todo lo que nos tocó pasar, desde cómo fue transitar la enfermedad”.

“Comenzó en el 2013 luego de una pérdida de embarazo que tuve, yo estaba con unos kilos de más. Resulta que me agitaba, cada vez me sentía peor, así que me fui a la clínica privada en julio del 2013 y me hice una placa. Me dijeron que tenía que ir a terapia en el Hospital Regional porque mi corazón estaba agrandadisimo. Luego me derivaron a Buenos Aires, me diagnosticaron la enfermedad. Yo me enteré de la enfermedad en Buenos Aires y acá estoy”, comentó.

“Estuve un año tratándome en un hospital de Buenos Aires que no se especializaba en mi enfermedad. Mi enfermedad fue avanzando cada vez más y luego me dieron fecha de trasplante”, manifestó y agregó: “Estuve ocho años bien que pude estar en mi ciudad, luego me fui a hacer los estudios en Buenos Aires a hacer la espera”.

Por último, se refirió a las actividades que se realizarán en la jornada por este día: “Mañana vamos a estar afuera del Correo, van a haber bandas y entregamos el telegrama para hacerte donante, quienes deseen ser donantes vamos a estar allí”.