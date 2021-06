Destacan el trabajo de las escuelas para garantizar el derecho a la educación y a la salud

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), destacó la implementación del nuevo esquema de clases presenciales combinadas, y el compromiso de la comunidad educativa para cumplir con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y a la salud.

Luego del reinicio de las clases bajo la nueva modalidad de presencialidad combinada, en las localidades de Perito Moreno y El Calafate, la directora provincial de Educación Primaria, Olga Rizzi destacó el compromiso de las escuelas para la puesta en marcha del nuevo esquema de grupos pequeños o burbujas, que privilegia el cuidado de la salud a la vez que sostiene el derecho a la educación.

En una recorrida que comprende varias localidades santacruceñas, desde Perito Moreno Rizzi expresó que el gran desafío que debe afrontar Educación hoy es trabajar “en esta nueva mirada, en esta escuela que no solamente cuida y respeta la salud, sino que además cuida y respeta el derecho a la educación”.

Además, señaló que uno de los aspectos fundamentales que se puso en valor, desde el Consejo Provincial de Educación, y de acuerdo a las pautas establecidas por el Consejo Federal de Educación, fue la certeza de “que ningún docente que ingrese a las escuelas lo hará sin estar vacunado, obviamente de manera voluntaria, lo que nos da una mayor tranquilidad”.

El otro aspecto en el que se trabajó fue el de los protocolos que aplican cada una de las escuelas para el ingreso, ya que “como decimos, volvemos a una escuela que no es, ni va a volver a ser, la misma que dejamos a principio del 2020”.

Rizzi indicó que para esta nueva instancia se hizo hincapié en “el cuidado” y las garantías que se pueden ofrecer en las escuelas. Por ello, desde el año pasado, el CPE trabaja en los mecanismos que permiten dotar a todas las instituciones educativas con elementos que deben usarse por protocolo como “las alfombras sanitizantes, los termómetros, los barbijos, etcétera”.

También se trabajó fuertemente, destacó la Directora Provincial, en la cuestión pedagógica “porque el docente hoy trabaja con dos formatos didácticos, uno es el presencial, con una realidad de burbuja o grupos reducidos, y el otro es la educación a distancia, el acompañamiento de las tareas, que puede darse a través de la virtualidad o no”.

“Es muy importante la presencialidad, pero también el crear conciencia social sobre los cuidados de la salud, y sobre todo desde la escuela”, dijo. “Poder trabajar transversalmente el sentido del cuidado del otro, del cuidado de la salud, creo que no es un eje menor para cualquier docente y que vincula también la cuestión de la socialización en las escuelas”, añadió.

Finalmente, sobre el regreso a clases destacó el gran esfuerzo que realizaron las escuelas, los docentes, directivos y las familias. “En cada estudiante que volvió a clases, seguramente hubo una familia que la noche previa se preparó para ese día. Me quedo con eso, con la escuela volviendo a tener el ruido de los chicos, y ese ruido es maravilloso. Un sonido muy particular, para los que ejercemos la docencia, que nos llena el alma. Me queda la foto del gran trabajo que se despliega como siempre dentro de las escuelas y eso tiene un valor extra, esa faceta humana que desplegamos los maestros”, concluyó

Fuente: Prensa Gobierno SC