Después de 41 años la veterana de guerra Silvia Barrera regresa a Río Gallegos

Según informó el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega”, llega a la ciudad de Río Gallegos –después de 41 años- la veterana de guerra Silvia Barrera.

El jueves 22 de junio a las 16 en la sede de la Asociación ubicada en Muratore 68, Barrera brindará una conferencia de prensa.

La historia de Silvia Barrera y de otras quince veteranas, fue recopilada junto a fotos, testimonios y documentos inéditos por la riogalleguense Ivi Perrando en la obra “Valientes: una historia de mujeres”. Barrera fue reconocida en la resolución 1438/12 como Veterana de Guerra de Malvinas por la labor desempeñada en el CONFLICTO ARMADO DEL ATLÁNTICO SUR

La historia de Silvia

Silvia Barrera nació el 25 de Abril de 1959 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Siendo instrumentadora quirúrgica llegó al conflicto de Malvinas a los 23 años como voluntaria para cumplir la tarea de instrumentadora en el Buque Hospital Almirante Irizar.

El 8 de junio de 1982 pisó por primera vez Río Gallegos, su último destino en continente antes de viajar hacia las Islas Malvinas.

Cuando Silvia le contó a su padre que al día siguiente partía para Malvinas, el suboficial retirado salió corriendo a comprarle una cámara y varios rollos. “Quiero saber todo de las Islas” le dijo, mientras le enseñaba a su hija como atarse los botines con eficiencia castrense. Silvia se cortó la larga cabellera rubia, pensando que así sería más práctico porque nada sabía sobre las necesidades que podrían surgir en las Islas.

A pesar de la seguridad estricta y la profunda censura que existía en el país, Silvia Barrera logró traer al continente pruebas contundentes de la presencia de mujeres dentro del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, a bordo del Buque Hospital Alimirante Irizar.

Logró atravesar la seguridad de ambas naciones escondiéndose algunos rollos en su ropa interior y la cámara, una Minolta Autopak llegó sana y salva con los registros de esos diez días que estuvieron a solos 600 metros de la costa de las Islas.

Hoy, la voz de Silvia resuena en colegios e instituciones, portando la bandera de la Malvinización como su lucha personal que también comparte con otras Veteranas y Veteranos a lo largo y ancho del país. “Malvinas no puede ser olvidada. Debemos hablar ahora, que estamos vivas, porque cuando ya no lo estemos ya no habrá quien cuente las historias. Estamos vivas, y mientras vivamos, la memoria de Malvinas también lo estará”.

Fuente: El Diario Nuevo Día