Despidos en Newmont: «Nos dejaron afuera sin ninguna explicación»

Un grupo de trabajadores de Perito Moreno manifestó su preocupación ante una serie de despidos registrados en una empresa minera que desarrolla actividades en la región. Según trascendió, las desvinculaciones alcanzaron al menos a cinco empleados del área de Relaciones Comunitarias, todos oriundos de la localidad

“De un día para el otro nos informaron que quedábamos fuera, sin una explicación concreta. Llama la atención que una empresa multinacional tome esta decisión justo cuando el Gobierno Provincial impulsa una nueva ley de empleo para los santacruceños”, expresó uno de los trabajadores afectados, quien prefirió mantener en reserva su identidad.

De acuerdo con su testimonio, la compañía argumentó que las desvinculaciones responden a una “reestructuración empresarial y de presupuesto”. Sin embargo, los empleados aseguran que los despidos no se produjeron de manera masiva, sino “a cuentagotas”, afectando a personas de distintas localidades y que vienen sucediendo desde hace unos meses.

La noticia generó inquietud en la comunidad de Perito Moreno, dado que se trata de fuentes laborales locales vinculadas a una de las actividades económicas más relevantes para la zona.

