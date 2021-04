Designaron “Dr. Pedro Campoy Aramaya” a la Guardia Pediátrica del Hospital Regional

El sector comenzó a funcionar en enero de este año. Se trata de una Ley del diputado Daniel Roquel que fue sancionada por unanimidad.

Hoy en la Cuarta Sesión Ordinaria del presente periodo legislativo sancionaron por unanimidad durante el tratamiento de preferencia, la ley que designa con el nombre “Dr. Pedro Campoy Aramaya” a la Guardia Pediátrica del Hospital Regional de esta capital.

El Dr. Pedro Campoy Aramaya, es médico pediatra, mago y músico, nació el 2 de julio de 1939 en Villazón (Bolivia). En La Plata cursó sus estudios universitarios, en el año 1970 egresó con el título de médico, realizando una residencia en pediatría en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de esa misma ciudad.

Realizó prácticas profesionales en las localidades bonaerenses de Berisso y Lujan. En 1973 echó raíces en esta tierra donde la gente y especialmente sus pacientes lo adoptaron con amor y calidez, algo que él daba en forma cotidiana en su consultorio y en cada lugar donde le tocaba ejercer su profesión.

El Dr. Campoy, hace cincuenta años que se desempeña en su profesión con dignidad y honestidad en Río Gallegos. Del mismo modo desarrolló y desarrolla sus otras dos pasiones: la música y la magia. El 18 de diciembre de 2016 en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, el doctor presentó su libro “Memorias de un pediatra en la Patagonia”, que le valió el reconocimiento y acompañamiento de miles de vecinos de la capital.

“Agradezco y quiero mucho a esta ciudad, porque acá he vivido toda mi vida y tuve muy buenos momentos, algunos malos también, me ha dado la oportunidad de viajar mucho. Es importante estar bien, con buen ánimo y ayudar a la gente más humilde. Siempre trabajé en el Club de Leones y quería ir también a África, pero ya estoy medio viejo. Ha sido un éxito mi vida en esta ciudad”, dijo Pedro Campoy quien en el recinto destacó varias veces “yo no merezco nada, mi objetivo fue siempre salvar vidas y así lo hice en la parte pública y en la privada”.

En el recinto recibió el reconocimiento de la Vicepresidenta 1° Karina Nieto junto a la diputada Rocío García y los diputados Daniel Roquel y Martín Chávez.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputado sProvincia de Santa Cruz