Deseado: guincheros reclaman por descuentos de impuesto a las ganancias

Desde muy tempranas horas de este jueves el puerto de la localidad de Puerto Deseado, se encuentra paralizado por trabajadores guincheros y estibadores por el mal de cuento del impuesto a la ganancia por parte de una empresa local la cual generó la paralización del movimiento en el puerto.

Hay en el lugar camiones cargados con cianuro que es utilizado por las empresas mineras de la zona. De este conflicto están al tanto el ministro de trabajo y la gobernadora pero no aparecen soluciones para apaciguar el descontento de los trabajadores.

Esta tarde en diálogo con Radio Nuevo Día 100.9 , Mario Orellana, titular de los trabajadores guincheros explicó claramente lo que está sucediendo en la localidad.

“Hace casi un año que estamos así y buscamos todas las formas posibles para no prender fuego el Puerto. Pedimos que se apure la intendenta a juntarse con Camino y saquen el recurso de amparo y poder trabajar normalmente”, indicó Mario Orellana, titular de los guincheros a Radio Nuevo Día.

El trabajador además dijo que: “pedimos que interceda la intendenta Mónica Vila, que se reúna con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Teodoro Camino para que presenten un recurso de amparo.

Los trabajadores afirman que desde meses cobran centavos por su labor “cuando avisaron que iban a hacer el descuento de impuesto a las ganancias buscamos con distintos referentes políticos y empresas una metodología que no nos afectara tanto. Ahora pese a las charlas estamos cobrando 36, 38 u 80 centavos por el turno de trabajo, hace cinco meses que estamos cobrando centavos, la empresa Murchison es la responsable de esta situación”, dijo Orellana.

Explicó que por las características del tipo de trabajo que realizan se trata de “un descuento adelantado” y cuestionan que no entienden “como una empresa multinacional como Murchison haga acreditaciones de sueldo de centavos” pedimos que nos hagan las retenciones en función de lo que trabajamos y las retenciones no fueron como se acordó, no se declara el bruto, el neto a cobrar y el malestar de los trabajadores es muy grande ya no quieren trabajar, hay operadores que trabajan 12 o 18 horas y cobran centavos, entonces al día siguiente no quieren ir más”, señaló.

Por el momento a modo de protesta se instalaron en el acceso al puerto e impidieron la salida de cianuro (destinada a las empresas mineras) que fue descargada de los barcos exigiendo una respuesta, concreta al reclamo que lleva dos días.