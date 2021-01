Deseado cerró un año negro en materia de descargas de langostino

El desplazamiento del recurso langostino hacia el norte, la falta de infraestructura para contener a las tripulaciones aisladas por Covid y ciertas dificultades en materia sanitaria fueron las principales razones que impulsaron a la flota tangonera a optar por el puerto de Puerto Madryn para concentrar la descarga de sus buques.

Las estadísticas que muestran la cruel realidad fueron publicadas por la Subsecretaria de Pesca de la Nación y replicadas con cuadros por el especialista Fabián Pettigrew para Capeca.

Durante el 2020 se descargaron por el puerto deseadense un total de 9.578 toneladas de langostino contra 24.220 tn de la misma especie descargadas en 2019, es decir un 60,5% menos respecto al 2019, una cifra que se traduce en menos turnos para la estiba, menos viajes para los camioneros, menos pedidos de reparaciones para los talleres, menos ventas para los proveedores, menos trabajo para las agencias marítimas, y menos exportaciones; es decir una larga cadena que se corta por el hilo más fino; y lo peor es que, de persistir esta problemática podría repetirse una situación similar este año, aunque ahora no sólo con el langostino sino también con el calamar.

“Necesitamos infraestructura y que se garantice atención para los tripulantes”

Al menos tres armadores consultados por Mar&Pesca fueron categóricos al señalar que el mayor escollo que se presentó durante el 2020 fue la falta de infraestructura para contener a la tripulación, porque el langostino hace por lo menos tres temporadas que ya no está en el sur; y sin embargo muchos barcos siguieron eligiendo el puerto local, pero la aparición de casos de coronavirus en la tripulación cambió radicalmente el panorama.

En ese sentido los armadores reconocieron que en Deseado se toparon con un grave problema: no había lugar para que la gente hiciera cuarentena. “Los hoteles no querían recibir a los tripulantes, también se generaron situaciones con la descarga de un buque, y sumado a eso el reclamo de los tripulantes que pedían atención médica a bordo como en Madryn, y en Deseado no se pudo conseguir, sólo atención telefónica, y eso también jugó en contra porque la gente miraba con recelo ya que no es lo mismo que un medico suba a bordo a que llame por teléfono; genera más confianza que un médico te vea”, indicaron al analizar la situación.

Y sumaron que, existe el temor de que esta problemática se repita durante la zafra del calamar. “Ojalá que esto cambie porque estamos haciendo todo lo posible para minimizar los riesgos, pero no tenemos la garantía absoluta de que no vayan a surgir contagios, entonces ahí si vamos necesitar servicios, infraestructura, que los tripulantes tengan un lugar donde pasar la cuarentena porque dejarlos en el barco en rada o en el puerto ante un contagio de coronavirus sin un médico que suba a bordo no parece la mejor solución” analizaron por último.

Fuente: https://www.marypescanoticiaspatagonicas.com/