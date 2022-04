Desarrollo Social acompañó la primera mesa de trabajo sobre Enfermedades poco Frecuentes

Durante tres jornadas, el Ministerio de Desarrollo Social, de la Provincia de Santa Cruz, y la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes llevaron adelante una mesa de trabajo, a la cual se sumaron funcionaries e instituciones de distintas localidades, con miras a conformar un espacio articulador a nivel provincial.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo

En este contexto, el titular de la Cartera de Desarrollo, Jorge Ferreyra, se sumó activamente a la mencionada mesa realizada en instalaciones del Albergue Deportivo Provincial Profesor Emilio García Pacheco. Durante la misma siguió activamente el desarrollo de las intervenciones de todos los actores presentes.

El funcionario destacó el trabajo incansable de la Asociación presidida por Adolfo Cid, y manifestó la importancia de acompañar a cada persona afectada, así como sensibilizar a la comunidad santacruceña acerca de la temática.

Asimismo, Ferreyra escuchó a cada una de las personas que brindó su testimonio sobre su padecimiento, y la realidad del contexto en el que tienen que convivir con las enfermedades.

Al respecto, el ministro detalló: “Cuando asumí, Fito (Adolfo Cid) y parte de la comisión fueron a verme, yo los seguía y los acompañaba desde distintos lugares antes de estar en este Ministerio. Cuando me hicieron esta propuesta, me pareció muy interesante no solamente sumar esta organización, sino también varias organizaciones que se han acercado al ministerio, para articular entre ellas y poder acompañar estas situaciones que muchos vecinos y vecinas de nuestra provincia están viviendo”.

Por su parte, Adolfo Cid señaló: “Estamos más que satisfechos por la cantidad de gente que ha concurrido desde el interior; que ha recorrido muchos kilómetros para estar aquí y eso nos enorgullece como institución. También agregó: “Con esta mesa de trabajo la idea es poder ayudar y acompañar a las personas especialmente del interior, que tal vez están más solas, por ende queremos que se lleven mucha información y que conozcan más sobre estas enfermedades. Contamos con el apoyo de la Gobernadora y del Ministro para toda la parte logística; nosotros somos un grupo de padres que solos se nos hace imposible, pero el Estado nos va a apoyar”.

En virtud de esto, desde la Cartera Social santacruceña se asumió el compromiso de acompañar a la Asociación, así como federalizar este espacio para generar una sensibilización sobre el tema en toda la provincia, con mirada integral y perspectiva de derechos.

En este sentido, Karina Barragán, directora General de Instituciones y Organizaciones Sociales amplió: “Esta actividad que se desarrolló durante tres días fue muy emocionante; como también contar con referentes de las distintas localidades para conocer la temática que conlleva, y que vienen trabajando desde hace bastante con esta organización social”.

Para finalizar, la Directora General consideró: “Creo que cada testimonio nos ha movilizado a todos y todas, porque tiene que ver con las enfermedades que no todos sabemos que existen; y es un trabajo que vienen desarrollando a través de la sensibilización. Desde el Ministerio de Desarrollo Social participamos activamente desde el primer día, y acompañamos todas las actividades”.