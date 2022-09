Desabastecimiento: una localidad de Santa Cruz ya no tiene gasoil a la venta

Tal como lo adelantó TiempoSur la semana pasada, diferentes estaciones de servicio empiezan a advertir sobre el faltante de gasoil Premium en surtidores. Confirmaron a este medio que se trata de una decisión que tomó la propia empresa YPF. Dudas de transportistas.

Gran parte de la región patagónica está en vilo por el faltante de gasoil en las estaciones de servicio de YPF. Se trata de una decisión que ha tomado la propia empresa, según informaron a este medio y ya tiene a la primera localidad que quedó desabastecida del combustible. Se trata de San Julián, en la zona centro de la provincia, donde ya han confirmado que los surtidores ya no tienen para hacer expendio de gasoil grado 2. Se trata de una situación que no genera más que incertidumbre, principalmente entre los transportistas, quienes ya han detectado que cerca de un 50% de la estaciones no cuentan con el combustible o que tenían cupos o límites a la hora de cargar el tanque. El resto de las localidades miran de reojo y esperan que no se produzca un desabastecimiento total.

Hasta el momento YPF no se ha expresado de manera oficial acerca del faltante del combustible en la región, un problema que viene de arrastre al menos desde el mes de julio en la región, poniendo en vilo el transporte en la zona sur del país.

De todas maneras según señalaron la semana pasada, se trataría de una decisión netamente comercial, a fin de correr la venta y desplazar este producto.

Ahora, esto ha generado incertidumbre en el sector del transporte ya que hasta el momento no hubo mayores novedades en cuanto a la reposición o cual sería un futuro reemplazo.

Con el último aumento del precio de combustibles, el precio el gasoil (Diesel 500), se ubica en los $143 por litro; mientras que la Infinia Diesel, a $189.

Por su parte, este lunes la Federación de Entidades Empresarias del Transporte de Carga (Fadeeac) salió a denunciar un “aumento encubierto” del gasoil grado 2 y a amenazar con ajustar las tarifas del sector si la situación no se normaliza.

Desde la Fadeeac sostuvieron que el abastecimiento de gasoil grado 2, que usa más del 80% de las empresas de transporte en la Argentina, sigue sin normalizarse, tanto en términos de volúmenes como de costos.

Asimismo, el presidente de Fadeeac, Roberto Guarnieri, aseguró que no están “como hace dos meses atrás, que no había combustible“, pero remarcó que todavía “no se consigue el combustible de grado 2 de YPF”.