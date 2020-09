Derrumbe de las exportaciones de langostino y la salvación del calamar

Los datos del informe elaborado por CaPeCA sobre exportaciones del mes de julio, muestra una caída en las ventas del langostino entero del 64%. También exponen cómo el calamar logró combinar buenas capturas con aumento de ventas y del precio promedio. Análisis de ventas de merluza hubbsi, negra y centolla.

El informe de mercados elaborado por Fabián Pettigrew para CAPeCA en base a datos del INDEC expone la gran caída en las ventas de algunos productos pesqueros que se produjo desde el 1 de enero al 31 de julio de 2020, como así también cuáles fueron las especies que lograron mantenerse en este escenario de pandemia y las que lograron crecer. Se observa una baja en ventas de más del 60% en el langostino entero y en los filetes de merluza hubbsi en el orden del 29%. En cambio las colas de langostino lograron mantenerse a flote, ya que la leve baja del precio se compensó con un mayor volumen de ventas. Pero el recurso destacado en el año del Covid-19 ha sido el calamar, que además de tener una excelente temporada en nivel de capturas, consiguió muy buenas ventas y a un precio mayor al del año pasado, convirtiéndose en el salvoconducto de buena parte de la industria.

Merluza

La baja del precio promedio del filet de merluza hubbsi en un 11,4% en comparación con 2019, dio por resultado una mayor baja en divisas, en el orden del 29%, que en el volumen, que cayó un 20%. En total se vendieron 29.975 toneladas por 83.536.577 dólares, con un valor de 2.800 dólares.

En Brasil la recaudación en dólares cayó un 28,8%, en España un 16% y en los Estados Unidos un 25% mientras que en toneladas las bajas fueron del 19%, 6% y 12% respectivamente. En todos los destinos se redujeron las ventas; en Italia la baja fue del 23,5%, en Polonia del 61% y en Rusia del 15%.

Las ventas de merluza congelada en presentaciones que excluyen el filet han caído un 8,5% en volumen y un 16% en divisas con 20.278 toneladas exportadas por 29.084.538 dólares; la caída del precio promedio fue del 8,5%, ubicándose en 2.870 dólares la tonelada.

El aumento en el volumen de ventas a Rusia con un crecimiento del 36% en toneladas y del 26% en divisas, no ha podido compensar la caída de las ventas en la mayoría de los destinos de este producto. En España, en volumen cayó un 16% y en dólares un 22%; en Jordania la caída fue del 36% en toneladas y del 48% en dólares y en Ucrania, otro de los mercados destacados, las ventas cayeron un 45% en volumen y un 52% en dólares.

Langostino

Las ventas de langostino entero entre enero y julio de 2020 han caído en comparación a igual período de 2019 un 56% en toneladas y un 65% en dólares, registrando una caída del precio promedio del 20%. En total se han exportado 17.412 toneladas por un valor de 83.828.255 dólares, mientras que para el mismo período el año pasado se habían recaudado 237.916.953 dólares. El precio promedio entre un período y otro pasó de 6.000 a 4.800 dólares.

La mayor caída se registró en el mercado español, donde compraron un 63% menos y esto significó una caída en la recaudación del 70,5%, pasándose de 112 millones de dólares a 33 millones. La baja en las ventas a China también impactó fuerte: en volumen se cayó un 54% y en divisas un 63%, pasando de 36 millones a 13 millones de dólares. Rusia tampoco ayudó; la caída en las ventas fue del 36% y en dólares del 50% y una situación similar se dio en Italia, Francia y Japón, otros importantes mercados del langostino entero.

Las colas de langostino han venido este año dar un pequeño respiro en el mercado del crustáceo. En volumen las ventas crecieron un 8,5% y eso ayudó a que la caída del precio promedio en un 7,4%, no se sintiera e incluso le permitiera crecer en recaudación medio punto. En total se vencieron 30.600 toneladas por 222 millones de dólares, a un valor promedio de 7,3 dólares. El año pasado el precio promedio para este período se ubicó en 7,8 dólares.

Calamar

El illex argentinus, que tuvo una excelente temporada en capturas, también la tuvo en ventas. La recaudación creció un 66,5% y el volumen vendido un 53,6%, porque a pesar de la abundancia el precio creció un 8,4%. En total se vendieron 125 mil toneladas por 335,5 millones de dólares hasta el 31 de julio. El calamar fue el milagro en medio de la pandemia que salvó a muchas empresas.

China fue el principal comprador: con 65 mil toneladas aumentó la demanda en un 32,5% y en dólares permitió recaudar un 46% más dado que se vendió un 10% más caro que en 2019 pero de todas formas fue uno de los valores más bajos de mercado, ubicándose en los 2.500 dólares la tonelada.

Corea del Sur este año sobrepasó en compras a España aunque con un precio bastante más bajo. En 2020 las ventas a este país crecieron un 180% en volumen y 183% en divisas, vendiéndose 15 mil toneladas por casi 41 millones de dólares, con un precio promedio de 2.600 dólares.

El mercado español aumentó también las compras pero de forma más moderada, requiriendo un 39% más en volumen; pero mientras Corea del Sur o China pagan alrededor de 2.600 dólares, en España y tras una caída del precio, se pagaron 3.300 dólares. En total se vendieron 10 mil toneladas por 34 millones de dólares.

Japón compró un 17% más y a un precio 21% más caro que el año pasado, recibieron 3.800 toneladas y pagaron por ellas casi 12 millones de dólares, lo que implica un alza del 42% en recaudación. También aumentaron las ventas a Noruega en 22% en volumen y un 41% en recaudación y hasta en la golpeada Italia aumentaron las ventas, creciendo un 66% en volumen y un 82% en dólares, gracias al aumento de precios en casi un 10%.

Merluza negra y centolla

Cuando se trata de especies que tienen un número acotado de vendedores o de compradores, estos aparecen en los registros del INDEC como no identificados con el objeto de no violar el secreto estadístico. En el caso de la merluza negra el mercado que figura como el mayor comprador en 2019 aparece en 2020 como el que más ha caído y no está identificado.

Este año, las ventas de merluza negra, hasta el 31 de julio, han experimentado una caída del 15% en volumen y del 25,6% en dólares como consecuencia de una baja en el precio promedio del orden del 13%. En total se vendieron 1.536 toneladas por 29 millones y medio de dólares. El precio promedio del filet se ubicó en 19 mil dólares y del entero en poco menos de 7 mil dólares.

Las ventas de este gigante del mar se concentraron en los Estados Unidos que se llevó más del 50% de las cantidades totales; en comparación con 2019 aumentó la demanda un 29,6% y la recaudación un 15%, dado que se produjo una caída en el precio promedio del 11%. China también aumentó la demanda, en un 258% en volumen, pasando de 98 a 350 toneladas; pero a un precio 20% inferior al del año pasado. Mientras en el mercado estadounidense la tonelada se paga 20.147 dólares, en el chino se pagan 16.869 dólares.

En el caso de incipiente comercio de la centolla, las ventas en relación a igual período del año pasado cayeron un 16% tanto en volumen como en divisas porque el precio logró mantenerse. Al 31 de julio se registraron 1.100 toneladas vendidas por 19 millones de dólares a un valor promedio de 17 mil dólares. El principal mercado sigue siendo los Estados Unidos y se ha incorporado China con un volumen de 515 toneladas que representa un aumento en la demanda del 228% respecto al año anterior. Ello ayudó a superar la caída de uno de los mercados no identificados, que redujo su demanda un 98%.

Fuente: Revista Puerto