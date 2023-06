Demandas de la estiba a la flota que migra al langostino

En Mar del Plata el SUPA y las cámaras que agrupan a las cooperativas de estiba se reunieron con referentes de cámaras armadoras en vísperas del inicio de la zafra. Pidieron que descarguen al menos una marea al mes en el puerto local, caso contrario será facturada. Cuarto intermedio hasta la semana que viene.

Fuente: Revista Puerto

En vísperas del inicio de la zafra de langostino en aguas nacionales, cosa que podría darse sobre este viernes, una vez colectados los datos de la prospección, en Mar del Plata vuelve a tomar estado público el malestar del sector de la estiba ante la migración de muchos de los fresqueros de altura hacia aguas nacionales para participar de la temporada.

En este marco hubo un encuentro el martes con representantes de ambos sectores en la sede de ABIN frente al edificio del Consorcio Portuario. Su presidente, Gabriel Felicia, participó de la reunión e intentó moderar las posiciones para llegar a un entendimiento junto con referentes de la Dirección de Pesca bonaerense.

El SUPA y las cooperativas amenazaron la semana pasada con no armar los cajones de aquellos barcos que migran al sur si no acuerdan primero que esa flota atienda el lucro cesante que generan en las propias cooperativas y sus asociados.

El reclamo de los estibadores no es nuevo, pero hasta ahora nunca consiguieron más que algún compromiso puntual de algún armador de entrar a Mar del Plata durante la zafra. Ahora el panorama es más crítico: la zafra de calamar redujo las descargas en Mar del Plata más del 50% y también los desembarques de merluza hubbsi se recortaron un 30%.

“Debemos pagar seguros, obra social, monotributo de cada socio más el canon del Consorcio y los seguros de las máquinas. Sin facturación no hay manera de sostener todo al día”, reclamaron desde las empresas de servicios.

Si bien el encuentro pasó a un cuarto intermedio y los estibadores quedaron en presentar una propuesta formal a los armadores, anticiparon verbalmente lo que pondrán por escrito: exigirán que el barco que opere en la zafra de langostino venga a descargar a Mar del Plata, al menos una marea al mes.

Para aquellos buques que no lo hagan, la marea igualmente será facturada. Más allá del riesgo de facturar un servicio que no se presta, las empresas de estiba lo reclaman como base para sostener el costo de funcionamiento de las cooperativas y distribuir el jornal entre los socios. Se desconoce la suerte que correrán los estibadores eventuales reunidos en el Centro de Contrataciones.

Del lado armatorial advirtieron que “faltaba gente en la mesa”, en referencia a representantes de ALFA, CEPA y CAPA que no formaron parte del encuentro. Aunque el reclamo es puntualmente a los fresqueros, algún representante de la estiba deslizó la posibilidad también de facturarle una marea bimestral a los poteros.

Si bien Mezzamico descartó cualquier posibilidad de conflicto que paralice la actividad de la flota, entre los armadores mascullan bronca y no dejaron de señalar algunas particularidades que tiene la modalidad del servicio en Mar del Plata.

Entre ellas, los aumentos repetitivos que aplican en comunión el SUPA con las cámaras que agrupan a las cooperativas de trabajo (50% acumulativo en lo que va del año), negociación de la que no participan más que como pagadores, y también por la manera en que se ha dibujado el esquema de contratación.

“Cuando las papas queman nosotros tenemos que ser solidarios con ellos, pero aplican los aumentos que quieren y no solo se cartelizan con la tarifa, sino que somos rehenes de las cooperativas. No hay competencia, no podemos cambiar de proveedor”, subrayó un armador, que por obvias razones pidió resguardo de su identidad.

“De todos los aumentos que aplican de manera unilateral, podrían reservar un porcentaje para crear un fondo de desempleo que permita atender estas emergencias”, sugirió otro.

Las partes volverán a encontrarse seguramente la semana que viene. Los armadores esperan que con los barcos fresqueros ya en zona de pesca. En las próximas horas veremos si la tolerancia del SUPA se refleja en los muelles.