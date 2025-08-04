Decretan tres días de duelo nacional por la muerte de los seis mineros en Chile

Codelco encargará una auditoría internacional para esclarecer los hechos y las responsabilidades del hecho.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró este domingo tres días de duelo nacional por los seis fallecidos en la mina El Teniente, tras el derrumbe ocurrido el pasado jueves luego de un temblor de magnitud 4,2, registrado en la zona central del país.

«Es un día doloroso para el país y por eso he decidido decretar tres días de duelo nacional, a partir de hoy, lunes, martes y miércoles, para honrar la memoria de los fallecidos», dijo Boric en rueda de prensa.

El mandatario chileno precisó que cerraron una etapa «dolorosa» y que comienza otra, la de «esclarecer» los hechos y saber qué fue lo que sucedió.

La estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) encargará una auditoría internacional, al no existir ningún tipo de defensa corporativa para establecer «no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades de lo sucedido».

La mina, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de la capital chilena, emplea a 3.971 personas y es el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.

Este domingo finalmente encontraron muerto al último trabajador de la mina que estaba desaparecido.

Fuente: Noticias Argentinas