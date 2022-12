Daniel Copertari: «El beneficio final es la distribución de energía limpia para la Patagonia y el país”

Hasta el año 2020, China había financiado una serie de obras llevadas a cabo en las represas. Sin embargo, como consecuencia de las demoras, esto se frenó pero volverá a reactivarse a fines de este año.

Fuente: Tiempo Sur

Luego de un abrupto parate en la financiación de las represas de la provincia a finales del 2020, los bancos de crédito chino volverán a reactivar los desembolsos antes de que finalice el año 2022, en donde se espera que el país reciba alrededor de US$ 540 millones. Dicha suma – según dicen fuentes allegadas al proyecto- será utilizada para acelerar las obras de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic (anteriormente denominadas Cóndor Cliff y La Barrancosa)

“El financiamiento se realizó en un proceso previo con la firma de la ministra de Economía anterior –Silvina Batakis- donde se saneó un tema que venía desde años atrás por el parate que tuvo la obra. Eso solucionó las instancias que se habían superpuesto y no se habían definido en el contrato hasta el 2020″, explicó al programa de radio La Parada, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, el secretario de Estado en la Coordinación Provincial de Aprovechamientos Hidroeléctricos, Daniel Copertari.

Copertari señaló que tras la firma del contrato –y el cambio de autoridades- el acuerdo quedó en manos del actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien le ha dado continuidad al proyecto al igual que ha ido llevando a cabo una serie de medidas y negociaciones para solucionar problemáticas referidas al tema, lo cual derivó en “la transferencia que está por suceder antes de fin de año, en donde se brindarán los fondos necesarios para poder seguir con la obra y reprogramarla hasta la finalización”, agregó.

Al ser consultado acerca de la llegada de la nueva turbina a Punta Quilla, lo cual ocurrirá en los próximos días, el secretario explicó que dicha turbina será destinada para la represa “Jorge Cepernic. Es la que está más cerca de la Ruta N° 3. En el caso de esta obra, que es la que está más avanzada y se compone de tres turbinas, llegan los componentes de la primera. Son componentes que son parte de la conformación de la turbina para ponerla en funcionamiento”, detalló.

Las obras que se llevan a cabo en la represa Jorge Cépernic poseen un estado de avance del 35 %, por lo que se calcula que “en este proceso de reinicio –una vez que se solucione el tema financiero y llegue la turbina- va a comenzar a pleno. Es un rendimiento del 100 % de funcionamiento y estaríamos entrando en el próximo paso que es el más importante, después de la llegada de estos elementos, que es la desviada del río. Este es otro de los ítems relevantes que tiene la continuidad de la obra que va a ocurrir a fines de 2023”, destacó.

Por otra parte, la represa Néstor Kirchner lleva un avance del 22 %, ya que se encuentra atravesando un proceso anterior a la represa Jorge Cépernic porque «se producen imprevistos mientras la obra está en proceso y eso es lo que produjo un cambio de ubicación de la represa, que ya está en marcha. Está un poco más atrasada en su ejecución”, añadió el secretario.

“En estos momentos la obra mantiene su precio final, lo que no significa que luego no se recomponga o se reconozcan algunos trabajos que han tenido que sufrir algún aumento, pero eso no está establecido aún”, remarcó. Por otro lado, Copertari señaló que ambas represas representan 2.800 puestos de trabajo para la provincia con una proyección de trabajo para 5.000 personas. Dichos proyectos implican un beneficio tanto a nivel provincial como nacional ya “que va a generar una energía limpia. Esta obra representa un modelo productivo, cuyo beneficio final es la distribución de energía limpia para la Patagonia y el país”, finalizó.