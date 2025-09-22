Daniel Álvarez acompañó el inicio de obra de césped sintético en el Club Deseado Juniors

El jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Santa Cruz, Daniel Álvarez, acompañó este lunes al intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl “Pirri” Martínez, en el inicio de los trabajos para la colocación del césped sintético en la cancha del Club Juniors, un proyecto largamente esperado por la comunidad deportiva.

Durante la recorrida por el predio junto a concejales, funcionarios municipales y el presidente del club, Fernando Paz, Álvarez destacó que “este tipo de obras no solo jerarquizan a nuestros clubes, sino que representan un espacio de inclusión y oportunidades para cientos de jóvenes deseadenses que encuentran en el deporte una forma de crecer y desarrollarse”.

El funcionario remarcó que la concreción de esta obra es posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial, con el respaldo del gobernador Claudio Vidal, quien definió que el Club Juniors sea beneficiario de la cancha de césped sintético.

Por su parte, el intendente Martínez subrayó que “este es un sueño de muchos años que hoy empieza a convertirse en realidad gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial, que entiende la importancia de fortalecer a nuestras instituciones deportivas”.

Las máquinas ya se encuentran realizando el movimiento de suelo inicial en el predio, paso fundamental para la instalación del nuevo césped.

“Apoyar a nuestros clubes es apostar al deporte, a la contención social y a la vida comunitaria”, concluyó Álvarez.

Fuente: Gobierno Santa Cruz