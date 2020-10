Así lo indicó el Diputado de Pico Truncado Miguel Farías al hacer uso de la palabra durante la Sesión Ordinaria 11 en el tratamiento del Despacho de Comisión 90/20 que fue votado por unanimidad.

El legislador recordó los dichos de su par Pérez Gallart en el inicio de la sesión quien indicó que “este no era el momento para picardías” a lo que argumentó que “él mismo no lo respetó, tuvieron la posibilidad de participar de un mano a mano con el Viceministro de salud y rechazaron la invitación, el diputado Roquel ha hecho afirmaciones muy graves para muchos de los legisladores que participamos de esta Cámara y para la comunidad en general y tuvo que retractarse hoy en la sesión porque no pudo sostener lo que publica en sus redes sociales o los medios de comunicación”, manifestó Farías.

A continuación el legislador truncadense recordó todo el trabajo que demandó el tratamiento de estos temas en la comisión de salud y fue contundente al indicar que “la oposición toma la decisión de manifestar por todos lados que quieren debatir pero cuando llega el momento se escapan porque es la actitud que tuvieron hoy. Cuando llega el momento de asumir el rol de cada uno lo que hacen es huir” al tiempo que agregó “la peor miseria es hacer política con el sufrimiento o la necesidad de los demás, es una actitud bizarra porque hoy necesitamos enviar un mensaje de mucho respeto donde se refleje el dolor que está pasando mucha gente en Santa Cruz. Hay una gran cantidad de muertos y detrás de esos números hay familias, amigos, compañeros y muchas historias, entonces hoy tenemos que demostrar respeto en el lugar que sea en que nos encontremos”

Finalmente el legislador indicó que “los legisladores que se levantaron y se fueron empezaron a postear en sus redes sociales e interactuar en algunos medios de comunicación diciendo que no les estaba permitido opinar y mintieron porque su actitud es su responsabilidad, es decir terminan dándole un cachetazo a la expectativa de la gente que ellos ayudaron a generar”.

Dirección de Prensa Honorable Cámara de DiputadosProvincia de Santa Cruz