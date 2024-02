CTERA anunció una «gran marcha nacional educativa» por los reclamos docentes

Así lo anunció la titular de la confederación durante el acto en la Capital Federal por el paro de estatales.

Fuente: Mundo Gremial

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, aseguró que seguirán con el plan de lucha si el Gobierno nacional no atiende los reclamos formulados por los docentes. Además, adelantó que se preparará una gran movilización de la comunidad educativa en todo el país.

«La situación que estamos viendo en los barrios populares es terrible, en nuestras escuelas no alcanza la partida de comedor, tampoco en las copa de leche. Ya no alcanzan las raciones. Las familias están yendo a la escuela porque no alcanza», comentó la titular de la CTERA durante el acto realizado esta mañana en el Palacio Pizzurno de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras recordar las peleas que dio el sector, como la carpa blanca en reclamo por la ley de financiamiento educativo y las políticas educativas, la dirigente reafirmó el plan de lucha votado por unanimidad y exigió al Gobierno de Javier Milei que convoque a «una paritaria nacional docente» y «no más reuniones informales».

En ese sentido, Alesso aseguró que «vamos a plantear aumentos salariales y para los comedores», como así también, afirmó que continuarán con el plan de lucha actual para «construir una gran marcha nacional educativa». «La lucha no termina, hay que seguir peleando en las escuelas y con la comunidad», agregó.

Por otra parte, la sindicalista destacó que «hoy también están de paro los compañeros estatales de ATE, que están sufriendo despidos». Además, concluyó que con esta gestión «también está en discusión el federalismo».